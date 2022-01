Dexter: New Blood. Gdzie obejrzeć wszystkie odcinki?

Dexter wrócił na ekrany naszych telewizorów po kilku latach przerwy. Zobacz, gdzie można obejrzeć wszystkie odcinki najnowszego sezonu.

Dexter wrócił na nasze ekrany po 8 latach przerwy. W listopadzie 2021 roku pojawił się pierwszy odcinek sezonu nazwanego New Blood. Akcja serialu rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach znanych nam z z finału ósmej serii. Dexter Morgan żyje w miasteczku Iron Lake pod przybranym nazwiskiem. Wiedzie spokojne życie i prowadzi swój własny biznes związany ze sprzętem do polowań. Splot nieoczekiwanych wydarzeń sprawia jednak, że seryjny zabójca wraca do swoich dawnych nawyków. Już w najbliższą niedzielę, 9 stycznia premierę będzie miał finałowy odcinek serialu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

Twórcy : Marcos Siega, Sanford Bookstaver,

Gatunek : dramat, kryminał

Obsada : Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones, Johnny Sequoyah, Alano Miller

Data premiery : 7 listopad 2021

Liczba odcinków: 10

Gdzie można obejrzeć wszystkie odcinki Dexter: New Blood? Aktualnie serial nie jest oficjalnie dostępny w Polsce. Możemy go jednak obejrzeć w amerykańskim serwisie Showtime oraz Amazon Prime Video (region USA). Platforma dostępna jest niestety tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, jednak w dobie dzisiejszych osiągnięć technologicznych nie stanowi to wielkiego problemu. Chcąc obejrzeć wszystkie odcinki Dexter: New Blood możemy skorzystać z sieci VPN, korzystając np. z Nord VPN. W tym miejscu znajdziesz nasz poradnik, który krok po kroku przeprowadzi cię przez cały proces nawiązania połączenia z wybranym serwisem.

Co więcej, zarówno na platformie Showtime oraz Amazon Prime Video możemy zobaczyć także wszystkie poprzednie sezony Dextera. Jeśli do tej pory nie znaliście przygód "niecodziennego" seryjnego zabójcy to warto nadrobić zaległości. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych seriali, jakie powstały w XXI wieku, a Michael C. Hall w głównej roli wypada po prostu fenomenalnie.

Co jeszcze możemy obejrzeć na platformie Showtime?

