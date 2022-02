Dexter: New Blood sezon 2 - co wiemy o kontynuacji serialu [22.02.2022]

Zobacz, co do tej pory wiadomo o 2 sezonie serialu Dexter: New Blood.

Dexter: New Blood to kontynuacja serialu Dexter, który był emitowany w latach 2006-2013. Fabuła opowiada historię głównego bohatera, która rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach znanych z poprzednich serii. Finałowy odcinek New Blood został opublikowany 9 stycznia 2022 i dał twórcom furtkę do kontynuowania historii.

Fabuła

UWAGA NA SPOILERY, KTÓRE ZDRADZAJĄ ZAKOŃCZENIE

Fabuła Dexter: New Blood rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach znanych z serialu Dexter. Po tym, jak główny bohater wpłynął w sam środek huraganu wszyscy myśleli, że zginął. Stało się jednak inaczej. Dexter, teraz jako Jim Lindsay wiedzie spokojne życie w Iron Lake, małym miasteczku na północy stanu. Główny bohater pracuje w sklepie ze sprzętem myśliwskim i jest w szczęśliwym związku z Angelą, komisarzem policji w mieście.

Splot nieoczekiwanych wydarzeń sprawia, że "mroczny pasażer" wraca i Dexter/Jim ponownie zaczyna czuć potrzebę zabijania. Gdyby tego było mało, odnalazł go jego syn, Harrison. Dexter w swoim potomku dostrzega mroczną naturę, która jemu samemu zniszczyła życie. Co więcej, tożsamość głównego bohatera została odkryta.

O czym może być drugi sezon New Blood? Zakończenie pierwszej serii nie przypadło fanom do gustu. W finałowym odcinku Dexter umiera. Naturalnym wydaje się, aby twórcy dalej pociągnęli wątek Harrisona, którego mroczna natura może popchnąć go do życia, które prowadził jego ojciec. Clyde Phillips, showrunner serialu powiedział:

Harrison jest tak skomplikowaną postacią i ma w sobie zalążki mrocznego pasażera. Jest zdolny. Spójrzcie na to obalenie Dextera na końcu. W Harrisonie dominuje fakt, że musi obalić tego człowieka.

Aktorzy

W drugim sezonie New Blood na pewno możemy liczyć na kontynuację wątku Harrisona Morgana, w którego rolę wcielił się Jack Alcott. Bardzo prawdopodobne, że zobaczymy ponownie Michaela C. Halla. Mimo tego, że Dexter nie żyje, może pojawić się ponownie w postaci ducha ojca Harrisona. Podobnie było w przypadku Jennifer Carpenter, która wcieliła się w rolę nieżyjącej już Debry Morgan, z którą w ciężkich chwilach rozmawiał jej brat, Dexter.

Dexter: New Blood sezon 2 - kiedy premiera

Aktualnie twórcy nie postawili sprawy jasno jeśli chodzi o kontynuację serialu. Clyde Phillips, showrunner Dexter: New Blood powiedział wprost:

Jeśli [Showtime dop. red.] zapyta mnie, czy chciałbym nakręcić kontynuację, odpowiem, że tak. Mam wiele produkcji, które są w trakcie tworzenia, jednak rzuciłbym wszystko i powiedział "tak" w jednej sekundzie.

Pierwszy sezon Dexter: New Blood jest bardzo popularny. Wiele osób mimo szorstko przyjętego zakończenia chciałoby poznać kontynuację oraz losy Harrisona, który ma zadatki na charyzmatyczną, mroczną postać. Prawdopodobnie niedługo poznamy oficjalne stanowisko Showtime w sprawie kolejnego sezonu serialu.

Showtime przeprowadza ankietę w sprawie kontynuacji [Aktualizacja 28.01.2022]

Wydaje się, że Showtime może powoli szykować się do rozpoczęcia praz nad kontynuacją Dexter: New Blood. Platforma udostępniła aktywnym subskrybentom ankietę, która dotyczy możliwego powrotu serialu. Znajdują się w niej pytania dotyczące m.in. tego, jakie jest prawdopodobieństwo obejrzenia kolejnego sezonu lub spinn-offu z postaciami, które pojawiły się w New Blood. Zainteresowani mogą odpowiedzieć także, którego z bohaterów chcieliby zobaczyć w kolejnej serii. Do wyboru jest Harrison, Debra Morgan, Angela Bishop, Dexter oraz puste miejsce, aby wpisać osobę, która nie znalazła się na liście. Bardzo możliwe, że Showtime podjął już decyzję o kontynuowaniu serii i zbiera od widzów informacje, które pomogą w opracowaniu scenariusza.

Prezes Showtime ds. rozrywki komentuje możliwość stworzenia 2 sezonu

Prezes Showtime ds. rozrywki, Gary Levine w rozmowie z The Hollywood Reporter powiedział kilka słów na temat zakończenia Dexter: New Blood i na temat ewentualnej kontynuacji serialu.

Naszym celem w przypadku "Dexter: New Blood" było nadanie serialowi właściwego zakończenia i nie mógłbym być bardziej dumny z tego, jak to się potoczyło. (...) Jak widać, było to dobre zamknięcie. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy zrobić, wykraczając poza nasze najśmielsze marzenia. W tej chwili nadal cieszymy się z zakończenia Dextera. Kontynuowanie tego wątku nie jest nieciekawe, ale musimy podejść do tego rozsądnie. (...) W tym momencie nie mogę się definitywnie określić w tym temacie.

W tej chwili z jego wypowiedzi jasno wynika, że Showtime nie ma w planach w najbliższym czasie tworzenia kontynuacji. Nic nie jest jednak przesądzone i może zdarzyć się tak, że doczekamy się kolejnego sezonu.

Ankieta Showtime (fot. DexterDaily.com)

