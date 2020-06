DiRT 5 z datą premiery, popularne wyścigi trafią na PC, PlayStation 4 i Xbox One

Firma Codemasters ujawniła dzisiaj datę premiery gry DiRT 5. Najnowsza odsłona popularnej seri gier wyścigowych powróci już tej jesieni.

Sympatycy serii powinni zaznaczyć w swoim kalendarzu datę 9 października 2020 roku, wtedy właśnie zadebiutuje DiRT 5. Produkcja w pierwszej kolejności zadebiutuje na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy gry - studio Codemasters, już potwierdzili, że ich najnowsza produkcja trafi również na PlayStation 5 i Xbox Series X. W przypadku tej drugiej konsoli, możemy liczyć na wsparcie usługi Xbox Smart Delivery, co oznacza, że posiadacze gry na Xbox One otrzymają za darmo kopię gry na sprzęcie dziewiątej generacji od Microsoftu.

W DiRT 5 nowego znaczenia nabierze tryb kariery. Gracze mogą liczyć na ciekawą historię, w której przyjdzie im rywalizować m.in. z głównymi antagonistami produkcji, którymi będą Alex "AJ" Janicek (w tej roli Troy Baker) oraz Bruno Durand (Nolan North). Całość została podzielona na pięć rozbudowanych rozdziałów, w których czeka na nas ponad 130 wydarzeń w ramach 9 głównych rodzajów wyścigów. Co ciekawe, tryb kariery idealnie nada się do zabawy z przyjaciółmi. Codemasters przygotowało bowiem lokalny tryb kooperacji do czterech graczy.

Oprócz tego, możemy oczywiście liczyć na dziesiątki licencjonowanych pojazdów i jeszcze więcej sposobów na ich personalizację.

