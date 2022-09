Diabeł w Ohio – czy będzie sezon 2? Wszystko, co wiemy o serialu grozy Netflixa

Spokojne przedmieścia, tajemnicza sekta i przerażona dziewczyna w środku pola kukurydzy... Nowy serial grozy od platformy Netflix cieszy się sporą popularnością, a my sprawdzamy, czy można spodziewać się drugiego sezonu Diabła z Ohio.

Spis treści

Diabeł w Ohio – najważniejsze informacje

Tytuł: Diabeł w Ohio

Diabeł w Ohio Twórcy: Daria Polatin

Daria Polatin Gatunek: thriller

thriller Liczba dostępnych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 8

8 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Diabeł w Ohio to serial, który powstał na podstawie książki Darii Polatin – twórczyni serii. Literacki pierwowzór został z kolei stworzony na motywach prawdziwych wydarzeń. Produkcja opowiada o psychiatrze Suzanne, pracującej w szpitalu Remmingham, Ohio, na przedmieściach Cleveland. Obejmuje ona opieką młodą dziewczynę, która uciekła z tajemniczej sekty. Mae trafia do domu lekarki i zaczyna wychowywać się wraz z jej trzema córkami. Dziewczyna wciąż przeżywa traumę związaną z tym, co przytrafiło się jej w kulcie, a do Suzanne powracają jej własne tragiczne wspomnienia.

Diabeł w Ohio swoją premierę na platformie Netflix miał 2 września 2022 roku.

Obsada

W serialu pojawia się m.in.:

Emily Deschanel – dr. Suzanne Mathis

– dr. Suzanne Mathis Madeleine Arthur – Mae

– Mae Sam Jaeger – Peter Mathis, mąż Suzanne

– Peter Mathis, mąż Suzanne Alisha Newton – Helen Mathis, najstarsza córka Suzanne

– Helen Mathis, najstarsza córka Suzanne Xaria Dotson – Jules Mathis, średnia córka Suzanne

– Jules Mathis, średnia córka Suzanne Naomi Tan – Dani Mathis, najmłodsza córka Suzanne

– Dani Mathis, najmłodsza córka Suzanne Gerardo Celasco – detektyw Lopez

Sezon 2

Pierwszy sezon Diabła w Ohio na Netfliksie zadebiutował kilka dni temu, tak więc trudno jeszcze powiedzieć, jaka będzie jego przyszłość. Warto zauważyć, że w klasyfikacji platformy Diabeł jest opisywany jako seria limitowana, co może oznaczać, że przewidziano jedynie jeden sezon tej produkcji. Z drugiej strony, ostatni odcinek zakończył się potężnym cliffhangerem, tak więc showrunnerka na pewno planuje stworzenie kolejnego sezonu swojej opowieści. Czy Netflix jest podobnego zdania? Tego dowiemy się najwcześniej za kilka tygodni.

