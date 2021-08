Diablo 2 Resurrected Beta – godzina startu, wymagania, platformy. Wszystko, co musisz wiedzieć [Aktualizacja]

Diablo 2 Resurrected już niebawem otrzyma szeroko zakrojone beta testy. Jeśli jesteś ciekaw jak wziąć w nich udział, kiedy dokładnie się rozpoczną i na co możesz liczyć, to dobrze trafiłeś.

Przygotowaliśmy dla was kompendium wiedzy na temat bety Diablo 2 Resurrected. Dowiecie się z niego nie tylko kiedy rozpoczną się testy, ale również jak długo potrwają, co zaoferują graczom, a także wiele innych rzeczy.

Co będą testować twórcy podczas bety Diablo 2 Resurrected?

Założeniem studia Vicarious Visions i całego Blizzard Entertainment jest przetestowanie dostępnej zawartości przez jak największą liczbę graczy, aby nie tylko wyłapać pomniejsze błędy, ale również sprawdzić stabilność serwerów.

Kiedy odbędą się beta testy Diablo 2 Resurrected?

Beta testy Diablo 2 Resurrected odbędą się w dwóch terminach. Pierwsza faza wystartuje 13 sierpnia, druga natomiast - 16 sierpnia. Za każdym razem serwery gry zostaną uruchomione o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Jak długo potrwają beta testy Diablo 2 Resurrected?

Za każdym razem gracze będą mieli do dyspozycji cały weekend grania. Zarówno pierwsza, jak i druga faza testów rozpocznie się w piątkowe popołudnie i zakończy w poniedziałek (odpowiednio 16 i 23 sierpnia).

Co muszę zrobić, żeby wziąć udział w beta testach Diablo 2 Resurrected?

Jeśli chcecie przystąpić do bety Diablo 2 Resurrected już w tym tygodniu, to musicie najpierw zamówić grę w przedsprzedaży (dotyczy to również wydania Diablo Prime Evil Collection). Druga faza beta testów będzie otwarta dla wszystkich chętnych.

Aktualizacja 13.08.2021

Jest nadzieja dla graczy, którzy nie chcą składać zamówień przedpremierowych na Diablo 2: Resurrected, a już dzisiaj chcieliby sprawdzić grę w ramach zamkniętych beta testów. Blizzard wspólnie z platformą Twitch przygotował ciekawą akcję promocyjną związaną z beta testami odświeżonego Diablo 2.

Jeśli chcecie zdobyć klucz do startującej dzisiaj bety to musicie powiązać ze sobą konta Battle.net i Twitch, a następnie przez 2,5 godziny oglądać dowolny stream z Diablo 2: Resurrected. Pamiętajcie jednak, że promocja obowiązuje tylko przez 24 godziny od momentu rozpoczęcia bety (dzisiaj o 19:00). W ramach promocji możecie zdobyć klucz wyłącznie do bety na PC.

Na jakich platformach mogę wziąć udział w beta testach?

Każdy posiadacz PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S będzie mógł wziąć udział w becie Diablo 2 Resurrected. Niestety, choć gra trafi również na Nintendo Switch, to testy nie obejmą tej platformy.

Czym różnią się beta testy Diablo 2 Resurrected od testów alfa?

Nadchodzące beta testy mają głównie za zadania sprawdzenie stabilności serwerów i samej gry. Nie mamy raczej co liczyć na większe zmiany podczas rozgrywki. Testy alfa były skupione na bardziej fundamentalnych zmianach w samym gameplay'u.

Jaka zawartość z finalnej wersji gry zostanie udostępnia podczas testów?

Do dyspozycji graczy oddanych zostanie 5 klas postaci: Amazonka, Barbarzyńca, Druid, Czarodziejka i Paladyn oraz dwa akty gry - „Niewidzące Oko” i „Tajemnice Vizjerei”. Co więcej, po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć również odświeżone animacje CGI, z których słynął oryginał.

Czy mogę przenieść postać z zamkniętych do otwartych beta testów?

Tak, jeśli zaczniecie zabawę podczas pierwszego weekendu testów, to w drugiej fazie będziecie mogli kontynuować rozgrywkę tą samą postacią.

Czy moje postępy z bety przejdą do pełnej wersji gry?

Niestety nie, wszelkie postępy jakie dokonacie w beta testach i wszystkie wasze postacie zostaną wykasowane z serwerów zaraz po zakończeniu drugiej fazy. Pamiętajcie jednak, że w premierowym wydaniu Diablo 2 Resurrected możecie korzystać z postaci z oryginalnego Diablo 2 (o ile oczywiście posiadacie zapisane dane).