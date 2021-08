Diablo 2 Resurrected – data premiery, wymagania, platformy. Sprawdź, co już wiemy [11.08.2021]

Po ponad dwóch dekadach, kultowe Diablo 2 powraca! Sprawdź co wiemy na temat Diablo 2 Resurrected.

Podczas Blizzcon 2021 (znanego również jako Blizzconline), Blizzard ujawnił swój najnowszy projekt, którym jest remaster kultowego Diablo 2.

Nowa produkcja trafiła w ręce studia Vicarious Visions, które znane jest z odświeżania starszych tytułów (na swoim koncie mają chociażby Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2). Remaster przyjął nazwę Diablo 2 Resurrected i przyniesie ze sobą masę zmian i nowości, nie tylko w sferze audio-wizualnej. Sprawdźcie, co już wiemy na temat produkcji.

Diablo 2 Resurrected - najważniejsze informacje

Poniżej, w "telegraficznym skrócie" przedstawiamy wam najważniejsze cechy i informacje dotyczące gry Diablo 2 Resurrected.

Premiera Diablo 2 Resurrected odbędzie się 23 września 2021 roku.

Gra zadebiutuje na: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5 i Nintendo Switch.

W skład Diablo 2 Resurrected wchodzi zarówno podstawowa wersja gry Diablo 2, jak i dodatek - "Lord of Destruction".

Diablo 2 Resurrected otrzyma znacznie poprawioną grafikę oraz audio, w tym pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K.

Na konsolach gra będzie działać w 60 klatkach na sekundę. Na PC ten limit nie będzie obowiązywał.

Wszystkie oryginalne przerywniki filmowe zostały stworzone od podstaw. Czeka na nas ponad 27 minut najwyższej jakości animacji.

W grze pojawi się opcja, która pozwoli graczom swobodnie przeskakiwać pomiędzy nową i starą wersją gry.

Diablo 2 Resurrected otrzyma rozbudowany system kooperacji (do 8 graczy), ale tylko za pośrednictwem sieci.

Funkcja „cross-progression”, będzie dostępna od dnia premiery. Umożliwi ona graczom dostęp do ich postaci i postępów niezależnie od platformy, na której aktualnie grają.

Diablo 2 Resurrected otrzyma pełne wsparcie dla padów zarówno na konsolach, jak i PC.

Zamknięte beta testy gry wystartują już w sierpniu. Następnie (na przełomie sierpnia i września) gracze powinni otrzymać dostęp do otwartych beta testów.

Diablo 2 Resurrected – co nowego?

Z oczywistych względów (premiera oryginalnego Diablo 2 odbyła się w 2000 roku), gra została znacznie „upiększona”. Każdy element produkcji doczekał się „liftingu”, dotyczy to: bohaterów, otoczenia, potworów, zaklęć, a także przedmiotów. Twórcy remastera korzystają z nowego silnika graficznego 3D, który działa w 60 FPS-ach. Chcąc jednak zachować oryginalny sposób rozgrywki zdecydowali się „nanieść” go na stary silnik 2D, który działał w 25 FPS-ach. Diablo 2 Resurrected otrzyma również pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K. Warto tu jednak podkreślić, że Vicarious Visions nie zamierza "karać" posiadaczy mocnych PC-tów i ograniczać możliwości ich sprzętu. Choć na konsolach remaster Diablo 2 będzie miał limit 60 klatek na sekundę, to w przypadku PC, limit ten zostanie całkowicie zniesiony.

To jednak nie wszystko, całkowicie zremasterowana została również ścieżka dźwiękowa. Możemy zatem liczyć na wsparcie dla dźwięku przestrzennego i lepszej jakości odgłosy otoczenia oraz efektów. Zmiany dotknęły również wszystkich przerywników filmowych, które pojawiały się grze (a jest to w sumie ponad 27 minut). Odtworzono je ujęcie po ujęciu z zamiarem zachowania wyglądu i intencji oryginalnych filmów.

Sympatyków oryginału z całą pewnością ucieszy fakt, że w grze pojawi się specjalna opcja, która pozwoli nam swobodnie przeskakiwać pomiędzy nową i starą wersją gry.

Zmiany dotkną również samą rozgrywkę, choć w tym wypadku możemy raczej mówić o „kosmetyce”. Znacznie powiększona zostania osobista skrzynia, jak również wprowadzono specjalną zakładkę dla wspólnej skrzyni, co umożliwi postaciom na tym samym koncie Battle.net szybkie przenoszenie przedmiotów. Możliwe będzie również włączenie specjalnej opcji, która sprawi, że nasze postacie będą automatycznie podnosić złoto. Posiadaczy PC z pewnością ucieszy wiadomość, że Diablo 2 Resurrected podobnie jak oryginał wspierać będzie mody. Twórcy gry podkreślają jednak, że możliwe, iż stare modyfikacje będą potrzebowały aktualizacji.

Przeprojektowano także niektóre elementy UI, w tym te dotyczące: informacji o statystykach postaci, łączenia i porównywania przedmiotów oraz rozgrywki sieciowej. Co więcej, interfejs będzie można całkowicie "schować", aby wykonać efektowne screeny. Będzie to wyjątkowo przydatne bowiem nowy silnik graficzny sprawi, że możliwe będzie przybliżanie i oddalanie kamery, a szczegółowe modele bohaterów i potworów dodatkowo zachęcają do upamiętniania swoich największych starć.

Diablo 2 Resurrected – tryby sieciowe

W Diablo 2 Resurrected nie zabraknie oczywiście rozgrywki sieciowej, jednak i ta doczeka się pewnym zmian. Remaster nie będzie posiadał oddzielnych regionów online, tylko jeden region globalny, w którym będą rywalizować wszyscy gracze. W danej rozgrywce będzie mogło uczestniczyć maksymalnie do ośmiu graczy. Warto też dodać, że w przeciwieństwie do oryginału, nasze postacie nigdy nie ulegną „przedawnieniu”.

Niestety, sympatycy „kanapowego grania” będą rozczarowani. Diablo 2 Resurrected nie otrzyma wsparcia dla lokalnej kooperacji, dotyczy to zarówno PC, jak i wydań konsolowych.

Diablo 2 Resurrected – wymagania i platformy

Diablo 2 Resurrected, w przeciwieństwie do oryginału, zadebiutuje nie tylko na PC, ale również na konsolach, w tym: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Przedstawiciele firmy Blizzard Entertainment ujawnili już nawet wymagania sprzętowe gry na PC i prezentują się one następująco:

Diablo 2 Resurrected - minimalne wymagania sprzętowe (dla rozdzielczości 1280 x 720 pikseli):

OS: Windows 10

Procesor: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Karta graficzna: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

RAM: 8 GB

30 GB wolnego miejsca na dysku twardym

szerokopasmowe łącze internetowe

Diablo 2 Resurrected - zalecane wymagania sprzętowe (dla rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli):

OS: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

RAM: 16 GB

30 GB wolnego miejsca na dysku twardym

szerokopasmowe łącze internetowe

Gra otrzyma także funkcję „cross-progression”, która umożliwi graczom dostęp do ich postaci i postępów niezależnie od platformy, na której aktualnie grają. Należy jednak podkreślić, że wymagane do tego będzie połączone konto Battle.net i oddzielny zakup Diablo 2: Resurrected dla każdej platformy, na której chcesz grać.

Twórcy rozważają również wprowadzenie funkcji „cross-play”, która umożliwiłaby graczom na wspólną zabawę bez ograniczeń związanych z wybraną platformą. Wiadomo już jednak, że taka opcja nie pojawi się w dniu premiery tytułu. Zamiast tego będziemy musieli zadowolić się rywalizacją na globalnych rankingach, które nie będą podzielone na platformy.

Diablo 2 Resurrected otrzyma pełne wsparcie dla padów zarówno na konsolach, jak i PC.

Diablo 2 Resurrected – data premiery

Diablo 2 Resurrected zadebiutuje pod koniec 2021 roku, równolegle na wszystkich platformach. Na dokładną datę premiery będziemy musieli jeszcze poczekać. Jednak już teraz wiemy, że gra zadebiutuje w wersji 1.14 i zawierać będzie dodatek Lord of Destruction.

Diablo 2 Resurrected już teraz możecie zamówić w ramach przedsprzedaży w cenie 39,99 Euro (~ 180 złotych). Pre-order gry dostępny jest również w wersji "Prime Evil", która zawiera dodatkowo grę Diablo 3: Eternal Collection i kosmetyczne, cyfrowe dodatki.

Aktualizacja 14.06.2021

Blizzard Entertainment podczas targów E3 2021 ujawnił oficjalną datę premiery Diablo 2 Resurrected. Najnowsza produkcja studia zadebiutuje na wszystkich wiodących platformach już 23 września 2021 roku.

Diablo 2 Resurrected - cena i edycje

Wiemy już, że Diablo 2 Resurrected zadebiutuje 23 września. Chcąc przygotować się do premiery gry warto sprawdzić najlepsze oferty w ramach przedsprzedaży na PC, Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. Odświeżone Diablo 2 będzie dostępne w dwóch wersjach: standardowej i Prime Evil Collection. Ta druga edycja zawierać będzie:

Diablo II: Resurrected (Tylko w przedsprzedaży)

Wczesny dostęp do otwartej bety Diablo II: Resurrected (Premia za zakup w przedsprzedaży)

Zestaw do transmogryfikacji w Diablo III inspirowany klasą barbarzyńcy z Diablo II (Premia za zakup w przedsprzedaży)

Diablo III

Dodatek Diablo III: Reaper of Souls™

Pakiet Diablo III: Przebudzenie Nekromantów

Zwierzak Mefisto w Diablo III

Skrzydła Objęcia Nienawiści w Diablo III

Ceny Diablo Prime Evil Collection

Warto odnotować, że Diablo Prime Evil Collection nie jest dostępne na Nintendo Switch.

Najlepsze oferty na Diablo 2 Resurrected wydanie standardowe

Aktualizacja 12.03.2021 - Diablo 2 Resurrected na PS5 otrzyma dodatkowe funkcje

Jeśli zamierzacie "ogrywać" Diablo 2 Resurrected na PS5 to mamy dla was dobre wieści. Twórcy gry - Robert Gallerani oraz Maxine Virtue, zdradzili w jednym z ostatnich wywiadów, że posiadacze konsol PlayStation 5 mogą liczyć na dodatkowe funkcje dedykowane platformie.

O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim o technologię haptyczną, która została określona przez deweloperów jako "wyjątkowo ekscytującą".

Wciąż pracujemy nad tym, jak chcemy wykorzystać (kontroler DualSense - przyp.red.), ale haptyczne sprzężenie zwrotne w kontrolerze jest naprawdę ekscytującą rzeczą, więc chcemy się upewnić, że wykorzystamy je należycie. - Blizzard

Możemy również liczyć na liczne usprawnienia w sterowaniu, tak aby zabawa w Diablo 2 Resurrected była równie przyjemna na padach, jak i przy użyciu klawiatury i myszki.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Przedstawiciele Blizzarda potwierdzili, że w przypadku wersji na PC możliwe będzie wgranie zapisanych danych z oryginalnego Diablo 2! Co ciekawe, producent gry - Matthew Cederquist, ujawnił w wywiadzie dla serwisu IGN Middle East, że ową funkcję udało się odkryć przez przypadek. Nie było to coś, nad czym zespół specjalnie pracował.

Kiedy pracowaliśmy nad Diablo 2 Resurrected, zastanawialiśmy się, czy stare pliki save'ów będą działać. W pewnym momencie po prostu je wrzuciliśmy i zadziałały! Wówczas stwierdziliśmy: "okej, to najlepsza funkcja w historii". - Matthew Cederquist

Jeśli zatem posiadacie jeszcze gdzieś save'y sprzed niemal 20 lat, to jak najbardziej będziecie mogli je wykorzystać w Diablo 2 Resurrected.

Aktualizacja 18.03.2021 - gracze chcą zmian w rozgrywce

Wiemy już, że Diablo 2 Resurrected przyniesie nam ogromne zmiany w kwestii oprawy audio-wizualnej, sterowania, jak i kilku innych technicznych aspektach produkcji. Autorzy remastera - studio Vicarious Visions zarzekali się do tej pory, że nie mają zamiaru ingerować w samą rozgrywkę, bowiem taka jest wola graczy, okazuje się jednak, że nie do końca.

W serwisie Reddit pojawiły się wyniki ankiety przeprowadzonej wśród sympatyków Diablo 2. Udział w niej wzięło ponad 4,5 tysiąca graczy, którzy odpowiadali na pytania związane głównie z nadchodzącym remasterem. Okazuje się, że dotychczasowe domniemania twórców były mocno chybione, bowiem spore grono fanów gry z chęcią powitałoby liczne zmiany w rozgrywce.

Jakich zmian najbardziej chcą gracze w Diablo 2 Resurrected?

70% graczy uważa, że potrzebne są zmiany w balansie zaklęć (głównie chodzi o zwiększenie siły tych bezużytecznych)

72% graczy uważa, że najemnicy powinni zostać poprawieni

62% graczy chce unowocześnionego systemu skrótów do używania zaklęć

71% graczy uważa, że w grze powinna znaleźć się encyklopedia słów runicznych / przepisów Kostki Horadrimów

78% graczy chce, by runy grupowały się w jednym miejscu ekwipunku

50% graczy uważa, że kołczany powinny oferować nieskończoną amunicję

69% graczy jest za dodaniem nowej zawartości endgame

58% graczy chce nowych przedmiotów, słów runicznych i kombinacji przedmiotów z Kostki Horadrimów

Jak zatem doskonale widać, społeczność Diablo 2 wcale nie jest tak ortodoksyjna, jak uważają twórcy remastera. Póki co deweloperzy z Vicarious Visions nie mają zamiaru nic zmieniać w samej rozgrywce, ale możliwe, że pod wpływem głosu fanów ostatecznie zmienią swoją decyzję.

Aktualizacja 26.03.2021 - pierwsza beta wystartuje już niebawem

Przy okazji prezentacji Diablo 2 Resurrected, twórcy gry ujawnili, że na graczy czekają przynajmniej dwie fazy testów beta. Podczas pierwszych do naszej dyspozycji oddany zostanie jedynie tryb dla jednego gracza. Dopiero w późniejszym terminie - podczas kolejnych testów, deweloperzy udostępnią tryb sieciowy.

Jak wynika z informacji, do których dotarli przedstawiciele serwisu Wowhead, Blizzard może już niebawem ujawnić informacje na temat startu beta testów. Skąd te przypuszczenia? W serwisie Battle.net pojawiły się nowe pliki dotyczące testów i assety samego Diablo 2 Resurrected.

Co więcej, Adam Fletcher z Blizzard Entertainment, ogłosił na Twiterze, że szuka najbardziej doświadczonych graczy i streamerów związanych z Diablo 2.

There are a good amount of Diablo II streamers which is great! You either speed run, play PD/PoD, etc! I love it.



What I would really love is if you included your contact email SOMEWHERE on your social media or Twitch pages.



Would make life a lot easier. — Adam Fletcher (@PezRadar) March 23, 2021

Wszystko wskazuje na to, że możemy się spodziewać, iż beta testy Diablo 2 Resurrected ruszą już niebawem.

Aktualizacja 07.04.2021 - data pierwszy testów potwierdzona

Potwierdziły się nasze wcześniejsze przypuszczenia. Firma Blizzard ujawniła, że już w najbliższy weekend wystartuje pierwsza faza technicznych alfa-testów gry Diablo 2 Resurrected. Szczęśliwców amerykański producent wybrał spośród graczy, którzy już wcześniej wyrazili chęć do wzięcia w nich udziału.

Alfa-testy rozpoczną się w dokładnie w najbliższy piątek (9 kwietnia) o godzinie 16:00 czasu polskiego i potrwają do poniedziałku (12 kwietnia), do godziny 19:00. Czasu na sprawdzenie remake'u kultowej produkcji będzie zatem sporo.

W trakcie testów gracze otrzymają dostęp do trzech z siedmiu klas postaci, a konkretnie do Barbarzyńcy, Czarodziejki i Amazonki. Na szczęście, podczas zabawy nie będzie obowiązywał limit poziomów. Gracze do swojej dyspozycji otrzymają również historię i wydarzenia tylko z dwóch pierwszych aktów gry.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tym razem możliwa będzie jedynie zabawa w pojedynkę. Jak podkreślili przedstawiciele firmy Blizzard - na testy rozgrywek sieciowych przyjdzie jeszcze czas.

W ramach tego testu koncentrujemy się na sprawdzeniu doświadczenia w grze dla pojedynczego gracza w Diablo 2 Resurrected. Multiplayer jest oczywiście ogromną częścią Diablo 2 - jeszcze w tym roku przeprowadzimy osobny test, który będzie się na nim koncentrował. - Blizzard

Jeśli nie udało się wam dostać do alfa-testów, to na pocieszenie pozostanie wam oglądanie materiałów z gry. Blizzard potwierdził, że nie zamierza w żaden sposób blokować streamerów i youtuberów, oznacza to, że możemy spodziewać się "wysypu" mnóstwa materiałów z gry już w najbliższy weekend.

Aktualizacja 13.04.2021 - nowe materiały z gry i start beta testów

Alfa testy Diablo 2 Resurrected już za nami. Gracze są zachwyceni tym, co przygotowało studio Vicarious Visions. Rozgrywka wciąż jest silnie uzależniająca, a nowa oprawa graficzna sprawia, że Diablo 2 przypadnie do gustu nie tylko weteranom, ale i zupełnie nowym graczom. Ze wszystkich stron napływają pochwały dla remastera Diablo 2, a także liczne materiały z produkcji. Jeśli nie mieliście okazji dostać się do alfa testów, to musicie zobaczyć jak prezentuje się nowa wersja w porównaniu do oryginału.

To jednak nie wszystko do sieci trafiło mnóstwo materiałów z rozgrywki. Poniżej możecie zobaczyć jak wygląda zabawa Czarodziejką i Barbarzyńcą.

Blizzard i studio Vicarious Visions są najwyraźniej gotowi do dania szansy większej liczbie graczy na sprawdzenie nowej wersji gry bowiem właśnie wystartowały zapisy do zamkniętych beta testów Diablo 2 Resurrected. Testy odbędą się wyłącznie na PC i choć już teraz możemy zapisywać się do nich na oficjalniej stronie gry to należy pamiętać, że udział w nich nie jest gwarantowany. Niestety nie ujawniono, kiedy dokładnie odbędą się beta testy.

Aktualizacja 15.04.2021 - Paladyn, Zabójczyni, Druid i Nekromanta w akcji

Podczas ostatnich testów Diablo 2 Resurrected gracze mieli dostęp do zaledwie 3 z siedmiu klas postaci, a konkretnie do: Barbarzyńcy, Amazonki i Czarodziejki. W obwodzie pozostali zatem: Paladyn, Zabójczyni, Druid i Nekromanta.

Jak się jednak okazuje, kod źródłowy Diablo 2 Resurrected jest niemal identyczny w porównaniu z tym z oryginalnej wersji gry z 2000 roku. Najbardziej kreatywni gracze postanowili zatem sprawdzić czy niektóre mody z klasycznej odsłony da się wykorzystać również w remasterze. W szczególności chodzi o modyfikację Hero Editor, która pozwala na zamianę klas postaci podczas rozgrywki.

Dzięki temu zabiegowi, niektórzy gracze mieli do swojej dyspozycji wszystkie klasy postaci dostępne w grze. Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentują się umiejętności Paladyna, Zabójczyni, Druida i Nekromanty w Diablo 2 Resurrected to zapraszamy do oglądania.

Aktualizacja 27.04.2021 - Przedmioty w Diablo 2 Resurrected będą wierne oryginałowi, ale wyglądają znacznie lepiej

Redakcja serwisu PureDiablo postanowiła dokładnie przyjrzeć się unikatowym przedmiotom w Diablo 2 Resurrected. Z analizy redaktorów portalu wynika, że większość przedmiotów w grze pod względem designu prezentować się będzie dokładnie tak, jak w oryginale. Oczywiście zdarzają się pojedyncze wyjątki, w których to dokonano minimalnych zmian, ale jak podkreśla PureDiablo, z reguły wyszło to danym przedmiotom na lepsze.

Ogromne uznanie należy się twórcom odświeżonego Diablo 2 za dbałość o detale. Nowe wersje zbroi i broni prezentują się znakomicie, a gdzie tylko pojawiała się okazja do wzbogacenia ich wyglądu, tam deweloper chętnie działał. Nie zabrakło nawet takich zaawansowanych technik (jak na remaster gry w rzucie izometrycznym), jak odbicia w zbrojach. Jak prezentują się poszczególne przedmioty w Diablo 2 Resurrected możecie zobaczyć poniżej.

Aktualizacja 10.05.2021 - Nowe modele przeciwników w akcji

Wiemy już, że Diablo 2 Resurrected ma być niezwykle wierne oryginałowi sprzed niemal dwóch dekad. Twórcy nie zamierzają jednak iść na łatwiznę i chcą nam dostarczyć remake godny pierwowzoru. Jak zamierzają tego dokonać? Między innymi poprzez dostosowanie oprawy audio-wizualnej do dzisiejszych standardów. Nagrana od nowa w wysokiej jakości ścieżka dźwiękowa Diablo 2 Resurrected to dopiero początek. Ostatnio mogliśmy podziwiać jak szczegółowo prezentują się unikalne przedmioty i zestawy dla naszych postaci. Tym razem jednak ekipa z kanału PureDMG zaprezentowała nam materiał wideo, na którym możemy zobaczyć, ile pracy włożono w stworzenie nowych modeli i animacji przeciwników graczy. Autorzy materiału poddali analizie pliki, które zostały udostępnione w trakcie ostatnich testów.

PureDMG przygotowało również znakomity materiał, który pokazuje, jak mocno zmieniła się zmieniła się oprawa graficzna w Diablo 2 Resurrected, ze szczególnym uwzględnieniem wyglądu elementów środowiska.

Powyższe materiały dobitnie świadczą o tym, że Diablo 2 Resurrected zaoferuje nam rozgrywkę godną 2021 roku.

Aktualizacja 10.05.2021 - Zobacz, jak zmieniły się modele postaci w Diablo 2 Resurrected

O tym, że Diablo 2 Resurrected będzie wyglądać znacznie lepiej od oryginału mogliśmy się już przekonać już podczas pierwszych testów alfa. Wydaje się jednak, że sam gameplay nie oddaje ilości pracy, którą twórcy remake'u włożyli w produkcję.

Redakcja serwisu PureDiablo postanowiła "pogrzebać" w plikach Diablo 2 Resurrected i wydobyła modele klas postaci, w które mogą wcielić się gracze. Na przedstawionym materiale doskonale widać, jak wiele się zmieniło w stosunku do pierwowzoru i z jaką pieczołowitością przygotowano nowe modele i ich animacje.

Aktualizacja 14.06.2021 - Diablo 2 Resurrected z datą premiery!

Podczas wydarzenia Xbox & Bethesda Games Showcase w ramach targów E3 2021, przedstawiciele studia Blizzard ujawnili datę premiery Diablo 2 Resurrected. Długo wyczekiwany remaster trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S oraz Nintendo Switch już 23 września tego roku. Przy okazji ogłoszenia otrzymaliśmy również nowy zwiastun produkcji.

Aktualizacja 26.06.2021 - Wiemy kiedy odbędą się otwarte beta testy Diablo 2 Resurrected

Na temat Diablo 2 Resurrected wiemy już niemal wszystko. Poznaliśmy datę premiery gry, jej cenę, dostępne edycje, a także widzieliśmy jak prezentują się wszystkie nowości w akcji. Pomimo dwóch tur alfa testów, wielu graczy chciałoby sprawdzić remaster klasyka jeszcze przed premierą. Sprawę z tego doskonale zdaje sobie firma Blizzard, która ujawniła, że w planach ma ogromne, otwarte beta testy Diablo 2 Resurrected.

Przedstawiciele amerykańskiego producenta poinformowali, że już w sierpniu odbędą się, dostępne dla wszystkich chętnych, beta testy odświeżonej wersji Diablo 2. Do naszej dyspozycji otrzymamy pięć klas postaci: amazonkę, barbarzyńcę, czarodziejkę i paladyna oraz druida. Niestety, nie dane nam będzie wypróbować nekromanty i zabójczyni, te postacie będą dostępne dopiero w dniu premiery gry.

Otwarte beta-testy Diablo II: Resurrected rozpoczną się w sierpniu na wybranych platformach. Obejmą 5 z 7 wysoce konfigurowalnych klas postaci z oryginału. Gracze do wyboru będą mieć amazonkę, barbarzyńcę, czarodziejkę i paladyna z podstawowej wersji Diablo II oraz druida z rozszerzenia Lord of Destruction. Nekromanta i zabójczyni trafią w ręce graczy wraz z oficjalną premierą Diablo II: Resurrected - Blizzard.

Aktualizacja 05.07.2021 - Kolejny pokaz przeciwników i broni z Diablo 2 Resurrected

Serwis PureDMG uraczył nas kolejnymi materiałami poświęconymi Diablo 2 Resurrected. Tym razem możemy przyjrzeć się m.in. nowym modelom przeciwników, najważniejszych NPC oraz poszczególnych broni. Trzeba przyznać, że robią one wrażenie.

Diablo II: Resurrected - przeciwnicy

Diablo II: Resurrected - bronie

Diablo II: Resurrected - NPC

Aktualizacja 14.07.2021 - Beta testy Diablo 2 Resurrected wystartują już w sierpniu

Firmy Blizzard Entertainment i Vicarious Visions potwierdziły, że już w sierpniu ruszą beta testy Diablo 2 Resurrected. Niestety, pierwsza sesja będzie zarezerwowana wyłącznie dla osób, które zdecydowały się na złożenie zamówienia przedpremierowego. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że Blizzard zorganizuje również otwarte beta testy, w których będzie mógł już wziąć udział każdy chętny. Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty ich startu, to możemy śmiało założyć, że dojdzie do nich w drugiej połowie sierpnia bądź na początku września.

Twórcy ujawnili również, jak dużą część gry będziemy mogli testować. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie 5 z 7 klas postaci, w tym: amazonka, barbarzyńca, paladyn, czarodziejka i druid. Beta pozwoli nam również na wspólną zabawę po sieci (maksymalnie 8 graczy). Do gry trafią także liczne usprawnienia, które pojawią się w Diablo 2 Resurrected na życzenie graczy biorących udział w alfa testach. Zmianom ulegnie m.in. wygląd niektórych zaklęć, animacji uzupełniania many i zdrowia czy wspólna skrytka.

Warto jednak podkreślić, że choć Diablo 2 Resurrected zadebiutuje na Nintendo Switch, to gracze z tej platformy nie będą mogli testować gry. Zarówno zamknięte, jak i otwarte beta testy gry będą dostępne jedynie na PC i konsolach Xbox oraz PlayStation.

Aktualizacja 16.07.2021 - Diablo 2 Resurrected otrzyma liczne zmiany względem oryginału

Studio Vicarious Visions przyznało ostatnio, że informacje zebrane od graczy, którzy brali udział w alfa testach Diablo 2 Resurrected pozwoliło znacznie ulepszyć grę. Przede wszystkim zdecydowano się na większe zmiany w zakresie rozgrywki. Twórcy remastera chcą, aby nie tylko weterani Diablo 2, ale również nowi gracze byli w pełni usatysfakcjonowani z zabawy. W tym celu wprowadzono szereg zmian i nowości do Diablo 2 Resurrected, które deweloperzy przedstawiają następująco:

Przystępność - Od automatycznego zbierania złota, trybów dużych czcionek, skalowania interfejsu (dla graczy pecetowych) i ustawień gammy/kontrastu, po poprawienie czytelności – podjęliśmy kroki, aby oddać graczom do dyspozycji opcje dostosowywania gry do ich potrzeb. Dzięki temu mogą oni dostosować wszystko wedle swoich preferencji, chociażby widoczność interfejsu i elementów graficznych, znajdując idealną równowagę pomiędzy pięknem a mrokiem.

Wyświetlanie nazw przedmiotów - Usłyszeliśmy was głośno i wyraźnie. Teraz możecie wybrać, czy chcecie, aby nazwy elementów były włączane lub wyłączane za pomocą przycisku, czy też wolicie zachować oryginalną metodę „naciśnij i przytrzymaj”. Pozostawiamy to do waszej decyzji – przejdźcie do ustawień interfejsu, aby włączyć lub wyłączyć nazwy przedmiotów.

Wspólna skrytka - Po dokładnym przemyśleniu uznaliśmy, że wspólna skrytka będzie teraz miała trzy zakładki, a nie jedną. Wielu graczy uważało, że jedna to za mało. Chodzi o osobistą skrzynię gracza, więc rozumiemy, że to poważna sprawa. Dzięki tej zmianie gracze będą mogli lepiej zorganizować swoje łupy w trzech zakładkach (po sto miejsc każda) i przechowywać o wiele więcej przedmiotów.

Porównywanie przedmiotów - Opisy porównawcze, które pojawiały się dla każdego przedmiotu (przytrzymaj „przycisk”, aby porównać), mogą być teraz włączone lub wyłączone w ustawieniach interfejsu w sekcji „skróty klawiszowe w opisach przedmiotów”. Wielu graczy uważało, że te opisy dodają niepotrzebnego bałaganu w interfejsie.

Usprawnienia automatycznej mapy - Automatyczna mapa zawsze pozwalała graczom lepiej poruszać się po grze, zapewniając przezroczystą nakładkę z układem poziomu po wciśnięciu klawisza Tab. Wprowadziliśmy nowe elementy poprawiające czytelność automatycznej mapy. Na przykład kolor nakładek został dostosowany tak, aby nie wtapiały się zbytnio w odkrywany przez gracza świat.

Ustawienia mapy - Początkowe ustawienia mapy powodowały pewne zamieszanie w technicznych alfa-testach. Teraz będzie dostępna jedna opcja z trzema ustawieniami do wyboru: minimapa po lewej, po prawej lub mapa pełnoekranowa na środku. Wystarczy ustawić swoje preferencje dotyczące sposobu wyświetlania mapy w interfejsie.

Dodano zegar - W oparciu o liczne prośby w Diablo II: Resurrected dodaliśmy zegar. Aby go włączyć, przejdźcie do ustawień interfejsu i kliknijcie pole wyboru obok opcji Zegar.

Ekran wczytywania - Postacie nie będą już pojawiać się we wrogim miejscu, dopóki gra nie zostanie w pełni załadowana, co zapobiegnie atakom lub obrażeniom zadawanym podczas wczytywania. Dodatkowo ogólny czas wczytywania będzie krótszy.

Zmiany dźwiękowe - W oparciu o opinie społeczności usunęliśmy dodatkowe chrząkania i krzyki, które zostały wcześniej dodane.

To jednak nie koniec zmian w Diablo II: Resurrected. Deweloperzy zdecydowali się również na zmiany w efektach graficznych, w tym: animacji uzupełniania many i zdrowia, kolorystyce niektórych przedmiotów oraz w wyglądzie poszczególnych zaklęć.

Błyskawica - Czarodziejka może użyć Błyskawicy, potężnego zaklęcia, które pozwala jej wystrzeliwać pioruny z palców. W oparciu o opinie społeczności efekt wizualny błyskawicy został ulepszony o bielszą i grubszą wizualizację, która bardziej przypomina oryginalny efekt.

Zamieć - Czarodziejka może przywołać lodową burzę, aby sprowadzić na swoich wrogów deszcz lodowej śmierci. Podobnie jak w przypadku Błyskawicy, efekty graficzne dla tego zaklęcia również zostały dostosowane, aby lepiej oddać jego niszczycielską siłę.

Święty Chłód - Używając tej aury, paladyn może stale spowalniać i zamrażać wrogów znajdujących się w pobliżu. Oprawa graficzna Świętego Chłodu została zaktualizowana, aby lepiej odwzorować wyraźną zwiewność i barwy z pierwowzoru.

Atakowanie potworów - Efekty graficzne ranienia lub unieruchamiania potworów przez zaklęcia (np. zaklęcia zimna), trucizny lub inne efekty statusu, zostały zmienione kolorystycznie na podstawie opinii społeczności.

Widać, że Diablo II: Resurrected cały czas się zmienia, a studio Vicarious Visions wsłuchuje się w głosy graczy. Możemy być pewni, że zbliżające się beta testy również wpłyną na ostateczny wygląd produkcji.

Aktualizacja 21.07.2021 - Blizzard ujawnia kolejne szczegóły na temat zmian w Diablo 2 Resurrected

Studio Blizzard opublikowało kolejny obszerny wpis na swoim blogu dotyczący prac nad Diablo 2 Resurrected. Twórcy remaster podkreślają, że ich głównym celem było zachowanie wszystkich charakterystycznych elementów oryginału i dostosowanie ich do współczesnych standardów. Bardzo szybko okazało się jednak, że dzisiejszy graczy nieco się różni od tego sprzed 20 lat. Reakcje społeczności po testach alfa były na tyle konkretne i "głośne", że zespół odpowiedzialny za Diablo 2 Resurrected postanowił wdrożyć kilka istotnych zmian w grze.

Droga do wskrzeszenia Diablo II w jego nowoczesnym wcieleniu, które ukaże się we wrześniu tego roku, była wymagającym i satysfakcjonującym przedsięwzięciem. Jednym z priorytetów Blizzarda jest ciągłe poszukiwanie sposobów na udoskonalanie i ulepszanie rozrywki, którą tworzymy dla naszych graczy. Nie można tego lepiej pokazać, niż nasze wysiłki przy Diablo II: Resurrected. Wizualnie, zremasterowana estetyka przenosi klasyczną grę do oszałamiającej wysokiej rozdzielczości, aby wykorzystać możliwości najnowszego sprzętu, ale chcieliśmy również znaleźć sposób na zapewnienie płynniejszej i bardziej przystępnej rozgrywki dla jak największej liczby osób - Blizzard Entertianment

W Diablo 2 Resurrected pojawi się wiele zmian w porównaniu do oryginału, jak również zupełnie nowych funkcji, które mają uprzyjemnić rozgrywkę współczesnym graczom. Wiemy już, że w grze pojawią się takie funkcje jak: automatyczne podnoszenie złota, większe rozmiary czcionek, skalowanie UI na PC czy możliwość ustawienia gamma i kontrastu, które zwiększają czytelność. Twórcy nie zamierzają jednak na tym kończyć i wprowadzają kolejne poprawki względem oryginału, jeden z nich opisują w bardzo ciekawy sposób.

Fascynującą kwestią, którą wcześnie zdiagnozowaliśmy, było to, że gracze nie otrzymywali odpowiedniego feedbacku, gdy nie trafiali przeciwników w walce wręcz. Jeśli zagłębisz się w to, jak działa Diablo II, to jest to przede wszystkim gra fabularna, w której walka toczy się za pomocą "kości". Możesz znajdować się tuż przed potworem, a Twój miecz może animować się przez ten cel, tak jakbyś trafił. Ale w rzeczywistości, twoje statystyki są słabe, więc atak był nieudany. To jest system dźwiękowy; problemem było to, że gra nie mówiła graczom co się stało wystarczająco głośno. Wiesz jak to wygląda we współczesnej grze? Jak bug.

Twórcy remastera postanowili rozwiązać ten problem w bardzo prosty sposób i w opcjach gry będziemy mogli włączyć komunikat dotyczący chybień. Wówczas, podczas starć, na naszych ekranach pojawi się niewielki napis "miss" ("chybiłeś"). Kolejne zmiany dotyczą systemu audio. Dzięki na nowo nagranym ścieżkom dźwiękowym gracze będą mogli samodzielnie ustawić "jak chcą słyszeć grę". W menu "Opcje", gracze będą mogli regulować poziom głośności wielu kanałów audio. Suwaki te pozwolą dostosować poziom dźwięku głosów, wskazówek UI, odgłosów kroków, uderzeń potworów, odgłosów broni, obiektów otoczenia i wielu innych.

Widać wyraźnie, że Diablo 2 Resurrected to nie tylko "zwykły remaster" i "skok na kasę" w wykonaniu producenta. Twórcom zależy, aby była to produkcja jak najbardziej dopracowana i trafiła w gusta nie tylko sentymentalnych sympatyków oryginału, ale również nowych graczy.

Aktualizacja 03.08.2021 - W oczekiwaniu na Diablo 2 Resurrected otrzymamy Diablo 2 Median XL

Diablo 2 swoją długowieczność zawdzięcza nie tylko oryginalnym twórcom gry, ale również niezwykle oddanej i kreatywnej społeczności. Przez lata najlepsi moderzy wspierali Diablo 2 i dostarczali nie tylko poprawki, ale i nową zawartość do gry. Jedną z największych i najpopularniejszych modyfikacji jest Median XL. Okazuje się, że pomimo debiutu Diablo 2 Resurrected, oryginalna gra nie przestanie być wspierana przez autorów kultowego moda. Co więcej, jeszcze w tym miesiącu zostanie udostępniona jej nowa, udoskonalona wersja.

Diablo 2 Median XL 2.0 - bo o niej mowa, to, jak określają twórcy - "nowe, lepsze Diablo 2". Do naszej dyspozycji otrzymamy między innymi: nowy interfejs, 8 nowych drzewek umiejętności, poprawioną progresję, rozbudowany crafting, setki nowych przedmiotów, rozgrywkę sieciową oraz ulepszony end-game. Zmian i nowości jest na tyle dużo, ze Twórcy zdecydowali się na przygotowanie pełnoprawnego zwiastuna, która zapozna nas z Diablo 2 Median XL 2.0.

Diablo 2 Median XL 2.0 zadebiutuje już 27 sierpnia, czyli niecały miesiąc przed premierą Diablo 2 Resurrected. Biorąc pod uwagę, że niektóre mody z oryginalnego Diablo 2 działają również w odświeżonej wersji, to śmiało możemy założyć, że twórcy Mediana przygotują swojego kultowego moda również dla odświeżonego wydania.

Aktualizacja 06.08.2021 - Kolejne wieści na temat beta testów Diablo 2 Resurrected

Otrzymaliśmy kolejne informacje na temat beta testów Diablo 2 Resurrected. Co więcej, pochodzą one bezpośrednio od przedstawicieli Blizzard Entertainment. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że w sierpniu otrzymamy dostęp do dwóch serii testów. Każda z nich odbywać się będzie w weekend - najprawdopodobniej do piątkowego popołudnia do poniedziałku rano. Choć Blizzard zdaje sobie sprawę, że nie jest to idealna pora dla każdego, to zespołowi odpowiedzialnemu za grę zależy, aby dokładnie sprawdzić możliwości serwerów i działanie trybu multiplayer.

Będą dwie fazy (beta testów - przyp. red.), jak zauważyłeś. Pomyśl o fazach jako o różnych weekendach, ponieważ zazwyczaj wtedy większość ludzi może grać i naprawdę musimy skupić się na rozgrywce MP - Adam Fletcher, Blizzard Entertianment/Vicarious Visions.

Warto przypomnieć, że pierwsza sesja testowa będzie zarezerwowana wyłącznie dla osób, które zdecydowały się na złożenie zamówienia przedpremierowego na PC bądź konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One lub Xbox Series X/S.

Aktualizacja 10.08.2021 - "Wyciekła" prawdopodobna data startu zamkniętych beta testów

Choć Blizzard wciąż nie ujawnił kiedy dokładnie wystartują beta testy, to "rąbka tajemnicy" uchylił nam cyfrowy sklep Microsoftu - MS Store. W bazie danych sklepu przez krótką chwilę widoczna była data startu testów Diablo 2 Resurrected. Z informacji, którą już usunięto, wynikało, że rozpoczną się one już 17 sierpnia. Niestety, może być to jedynie błąd wewnętrzny strony amerykańskiego producenta. Dlaczego?

Jak już dobrze wiemy przedstawiciele Blizzard Entertainment wyraźnie podkreślili, że testy odbędą się w weekend. Oznacza to, że najprawdopodobniej serwery zostaną uruchomione w piątek po południu bądź w sobotę rano. Niestety, ale 17 sierpnia to wtorek, więc absolutnie nie pasuje wcześniejszych ustaleń twórców remake'u. Możliwe jednak, że ostatecznie deweloper postanowił iść "na rękę" graczom, którzy domagali się zmiany daty startu testów.

Znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że pierwsza faza beta testów Diablo 2 Resurrected wystartuje dopiero w dniach 20/21 sierpnia bądź 27/28 sierpnia.

Aktualizacja 11.08.2021 - Poznaliśmy oficjalną datę startu zamkniętych i otwartych beta testów

Blizzard postanowił dłużej nie zwlekać i wreszcie ujawnił nam oficjalnie datę startu beta testów Diablo 2 Resurrected. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, testy odbędą się w dwóch fazach. Pierwsza z nich będzie dostępna jedynie dla osób, które złożyły zamówienia przedpremierowe na grę i odbędzie się już w najbliższy weekend w dniach 13 – 16 sierpnia. Serwery zostaną uruchomione już w piątek o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Tydzień później, w dniach 20 – 23 sierpnia rozpoczną się otwarte beta testy Diablo 2 Resurrected, do których dostęp będą mieli wszyscy chętni na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zamkniętych testów, serwery gry zostaną uruchomione o godzinie 19:00 czasu polskiego w piątek, 20 sierpnia.

Na co dokładnie możemy liczyć? Do dyspozycji graczy oddanych zostanie 5 klas postaci: Amazonka, Barbarzyńca, Druid, Czarodziejka i Paladyn oraz dwa pierwsze akty gry - „Niewidzące Oko” i „Tajemnice Vizjerei”. Co więcej, po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć również odświeżone animacje CGI, z których słynął oryginał.

Możecie być pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś nowego na temat gry, to od razu damy wam znać.

