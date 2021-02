Diablo 2: Resurrected oficjalnie! Premiera jeszcze w tym roku, mamy zwiastun

Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje, Blizzard zapowiedział Diablo 2: Resurrected, czyli remaster kultowej produkcji sprzed ponad 20.

Stało się, błagania fanów zostały wreszcie wysłuchane i jeszcze w tym roku zagramy w odświeżone Diablo 2, które w dużej mierze zdefiniowało gatunek hack&sklash.

Diablo 2: Resurrected to pełny remaster oryginalnej gry oraz dodatku Lord of Destruction. Gra została znacząco upiększona, tak aby sprostać wymaganiom dzisiejszych graczy. Wszystkie jej elementy zostały przeniesione w 3D. Co więcej, twórcy remastera - studio Vicarious Visions, zadbali również o unowocześnienie wszystkich przerywników filmowych, które pojawiały się grze (a jest to w sumie ponad 27 minut). Odtworzono je ujęcie po ujęciu z zamiarem zachowania wyglądu i intencji oryginalnych filmów.

Remaster Diablo 2 zadebiutuje już w tym roku. Co istotne gra pojawi się nie tylko na PC, ale również na wszystkich wiodących konsolach, to jest: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

To jednak nie wszystko, najwięksi weterani Diablo 2 będą mogli przenieść swoje postępy z oryginalnego wydania, a to dzięki funkcji cross-progression!

Blizzcon 2021 dopiero się zaczął, a fani cyklu Diablo już mają ogromne powody do radości. Przypominamy, że Blizzard zaprezentował również nowy zwiastun Diablo 4, a przy tym kolejną klasę postaci, która trafi do gry.

