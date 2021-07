Diablo 2 Resurrected - otwarta beta coraz bliżej. Znamy pierwsze szczegóły

Studio Blizzard ujawniło kolejne szczegóły na temat beta testów gry Diablo 2 Resurrected.

Wszystko wskazuje na to, że nie musimy obawiać się o datę premiery Diablo 2 Resurrected. Blizzard wraz ze studiem Vicarious Visions (autorzy remastera) ujawnił właśnie nowe informacje na temat zamkniętych i otwartych testów tytułu. Przede wszystkim pierwsi gracze będą mogli już w sierpniu cieszyć się rozgrywką w Diablo 2 Resurrected. Oferta ta będzie jednak skierowana jedynie dla osób składających zamówienia przedpremierowe. Na szczęście Blizzard zapowiedział już, że wszyscy chętni będą mogli przetestować produkcję przed jej premierą. Oznacza to, że jeszcze w sierpniu bądź na początku września wystartują otwarte beta testy Diablo 2 Resurrected.

Twórcy ujawnili również, jak dużą część gry będziemy mogli testować. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie 5 z 7 klas postaci, w tym: amazonka, barbarzyńca, paladyn, czarodziejka i druid. Beta pozwoli nam również na wspólną zabawę po sieci (maksymalnie 8 graczy). Do gry trafią także liczne usprawnienia, które pojawią się w Diablo 2 Resurrected na życzenie graczy biorących udział w alfa testach. Zmianom ulegnie m.in. wygląd niektórych zaklęć, animacji uzupełniania many i zdrowia czy wspólna skrytka.

Zarówno zamknięte, jak i otwarte beta testy gry będą dostępne jedynie na PC i konsolach Xbox i PlayStation. Posiadacze Nintendo Switch nie otrzymają takiej możliwości.

Diablo 2 Resurrected zadebiutuje 23 września na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S i Nintendo Switch.

