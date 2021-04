Diablo 2 Resurrected - ruszyły zapisy do beta testów

Dopiero co zakończyła się pierwsza faza technicznych alfa-testów gry Diablo 2 Resurrected, a twórcy gry już zapraszają nas do udziału w zamkniętych beta testów.

W miniony weekend pierwsi szczęśliwcy mogli sprawdzić w akcji remaster kultowego klasyka. Opinie jakie napłynęły od graczy, jak i przedstawicieli prasy są nader obiecujące - studio Vicarious Visions wykonało kawał solidnej pracy i Diablo 2 Resurrected już teraz zachwyca.

Chwalono nie tylko odświeżoną oprawę graficzną, ale również zachowanie "ducha" oryginału. Spore brawa produkcja otrzymała również za swój stan techniczny. Pomimo, iż były to dopiero testy alfa, osoby, które bawiły się z Diablo 2 Resurrected nie napotkały większych problemów czy błędów. Większość użytkowników zgodnie stwierdziła, że w takim stanie gra mogłaby trafić do sprzedaży już za kilka dni, a i tak zawierałaby mniej usterek niż wiele innych premierowych produkcji.

Emocje po alfa testach jeszcze nie zdążyły opaść, a Blizzard już ogłosił, że wszyscy chętni mogą zapisywać się do zamkniętych beta testów Diablo 2 Resurrected. Testy odbędą się wyłącznie na PC i choć już teraz możemy zapisywać się do nich na oficjalniej stronie gry to należy pamiętać, że udział w nich nie jest gwarantowany. Niestety nie ujawniono, kiedy dokładnie odbędą się beta testy.

Premiera Diablo 2 Resurrected odbędzie się jeszcze w tym roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S oraz Nintendo Switch.

Zobacz również: Diablo 2 Resurrected – data premiery, wymagania, platformy. Sprawdź, co już wiemy