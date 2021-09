Diablo 2 Resurrected – twórcy remastera ofiarami Blizzard Entertainment?

Studio Vicarious Visions - twórcy Diablo 2 Resurrected, mogą mieć poważne kłopoty, przez ostatnie działania firmy Blizzard.

fot. Blizzard Entertainment

Firma Blizzard Entertainment musi się się mierzyć w ostatnich miesiącach z ogromną krytyką. Co istotne, dotyczy to nie tylko działań związanych bezpośrednio z produkcją gier, ale również z karygodnymi i nieetycznymi zachowaniami wewnątrz poszczególnych zespołów amerykańskiego producenta. Sprawa jest na tyle poważna, że ostatecznie zajmie się nią sąd. W obliczu tych wydarzeń, gracze nawołują do bojkotu wszystkich gier wydawanych przez Activision Blizzard. Tak się akurat składa, że przed nami bardzo istotna dla Blizzarda premiera - Diablo 2 Resurrected.

Rob Gallerani - dyrektor artystyczny w Vicarious Visions (studiu, które przygotowuje remaster Diablo 2), został zapytany w jednym z ostatnich wywiadów o kontrowersje związane z działalnością Blizzard Entertainment. Deweloper odpowiedział, że informacje te na tyle zaniepokoiły włodarzy jego studia, że ci postanowili poznać dokładnie opinie swoich pracowników na temat warunków pracy. Choć oficjalnie nie wpłynęła żadna skarga, to, jak podkreśla Gallerani, sytuacja ta jest stale monitorowana.

Zobacz również:

W wywiadzie dyrektor artystyczny Vicarious Visions został zapytany również o bojkot Diablo 2 Resurrected przez graczy. Ten odpowiedział na to jedynie: "ludzie powinni robić to, co uważają za słuszne". Czy jednak słuszne jest karanie dziesiątek, a może i setek pracowników, których posady często zależą właśnie od sukcesu danego projektu? Warto przy tym podkreślić, że Vicarious Visions dopiero od kilku miesięcy wchodzi oficjalne w skład Blizzard Entertainment, wcześniej studio pozostawało niezależne. Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że twórcy Diablo 2 Resurrected poniekąd również staną się ofiarami kontrowersji, które cały czas krążą wokół Activision Blizzard.

Zobacz również: God of War Ragnarok z premierą już na początku 2022 roku?