Diablo 2 Resurrected - wiemy, o której godzinie wystartują serwery. Premiera coraz bliżej

Wiemy już, kiedy dokładnie przyjdzie nam zagrać w Diablo 2 Resurrected.

fot. Blizzard Entertianment

Przedstawiciele Blizzard Entertainment i studia Vicarious Visions poinformowali za pośrednictwem Twittera, że serwery Diablo 2 Resurrected zostaną uruchomione 23 września (czwartek) o godzinie 17:00 czasu polskiego. Oznacza to, że właśnie o tej godzinie będziemy mogli zacząć zabawę w odświeżoną wersję Diablo 2.

Prepare for the fight. ⚔️



Pre-load #Diablo2Resurrected on consoles now. ????



Playable September 23 @ 8am PT. ????



PC pre-load coming soon... pic.twitter.com/jnGjGdv6F3 — Diablo (@Diablo) September 17, 2021

Do premiery remastera kultowej produkcji pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Chcąc umilić wam oczekiwanie przygotowaliśmy dla was "tydzień z Diablo 2 Resurrected", czyli serię artykułów poświęconych serii Blizzard Entertianment. Na początek przygotowaliśmy dla was historię całego cyklu Diablo, a także materiał poświęcony kontrowersjom, które wzbudzały poszczególny gry z Diablo w tytule.

Diablo 2 Resurrected w dniu premiery trafi na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch.

