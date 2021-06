Diablo 2 Resurrected z datą premiery!

Po długim oczekiwaniu, wiemy już kiedy dane nam będzie zagrać w remaster kultowego Diablo 2.

Ostatnie lata w branży gier mijają nam pod znakiem remake'ów i remasterów kultowych produkcji. Resident Evil 2 i 3, Final Fantasy 7, trylogia Mass Effect oraz Diablo 2, to tylko niektóre z tytułów, które ostatnio doczekały się nowych wersji. Co ważniejsze gracze wyraźnie pokazali, że takie nowe wydania stary gier jak najbardziej im odpowiadają. Nic zatem dziwnego, że Diablo 2 Resurrected to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku.

Podczas zakończonego właśnie Xbox Game Showcase w ramach targów E3 2021, ujawniono, że kultowy klasyk powróci do nas szybciej niż mogliśmy się tego spodziewać.

Diablo 2 Resurrected zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S oraz Nintendo Switch już 23 września tego roku. Możemy zatem śmiało założyć, że już niebawem uruchomione zostaną kolejne testy produkcji.

Zobacz również: Stalker 2 na rewelacyjnym gameplay'u. Nie uwierzycie, że to gra