Diablo 2 Resurrected z dodatkowymi funkcjami na PS5 dzięki DualSense

Nadchodzący remake kultowej produkcji studia Blizzard - Diablo 2 Resurrected, otrzyma dodatkowe funkcje w wersji na PlayStation 5.

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów konsoli PlayStation 5 jest jej kontroler - DualSense. Oprócz zupełnie nowego designu może się on pochwalić również wieloma ciekawymi rozwiązaniami, jak choćby: adaptacyjne spusty (trigger) czy technologia haptyczna. Ta ostatnia, wykorzystuje zmysł dotyku do jak najlepszego odwzorowania poszczególnych ruchów w cyfrowych światach. Twórcy gier mogą zatem sprawić, że realnie poczujemy różnicę gdy nasz bohater będzie poruszał się po twardej nawierzchni bądź, na przykład, przedziera się przez grząskie wrzosowisko. DualSense niemal nieustannie zbiera pochwały, choć jak donoszą niektórzy gracze, jego trwałość pozostawia wiele do życzenia.

Innowacyjne funkcje kontrolera chcą wykorzystać również twórcy Diablo 2 Resurrected. Przedstawiciele studia Blizzard - Robert Gallerani oraz Maxine Virtue, zdradzili w jednym z ostatnich wywiadów, że posiadacze konsol PlayStation 5 mogą liczyć na dodatkowe funkcje dedykowane platformie.

O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim o technologię haptyczną, która została określona przez deweloperów jako "wyjątkowo ekscytującą".

Wciąż pracujemy nad tym, jak chcemy wykorzystać (kontroler DualSense - przyp.red.), ale haptyczne sprzężenie zwrotne w kontrolerze jest naprawdę ekscytującą rzeczą, więc chcemy się upewnić, że wykorzystamy je należycie. - Blizzard

Przy okazji, dowiedzieliśmy się również, jak dostosowano pewne funkcje z gry, tak, aby idealnie współgrały one z padami.

W oryginalnej grze, teleport Czarodziejki działa poprzez kliknięcie gdziekolwiek chcesz. Gdziekolwiek klikniesz, to jest miejsce, do którego się teleportujesz. Kiedy używasz kontrolera, nie masz kursora, więc kiedy teleportujesz się za pomocą Czarodziejki, mamy domyślną odległość dla teleportu. Niektóre z naszych ruchów i zdolności, na przykład Krwawy Golem Nekromanty, zawsze będą się pojawiały tam, gdzie chcesz. Z kolei inne ruchy pozwalają na przytrzymanie przycisku, a wtedy pojawia się kursor. - Blizzard

Jak widać twórcy wkładają sporo pracy i wysiłku, aby produkcja sprzed dwóch dekad była jednocześnie jak najbardziej wierna oryginałowi, a przy tym zapewniała pełne wsparcie dla najnowszych rozwiązań technologicznych.

Diablo 2 Resurrected zadebiutuje w drugiej połowie tego roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Zobacz również: Diablo 2 Resurrected – data premiery, wymagania, platformy. Sprawdź, co już wiemy