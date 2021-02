Diablo 2 - remaster kultowej produkcji pojawi się podczas Blizzcon 2021

Coraz bardziej prawdopodobne, że nadzieje milionów graczy na całym świecie zostaną wreszcie spełnione. Już w najbliższy piątek Blizzard zaprezentuje nam remaster kultowego Diablo 2.

Diablo 2 choć zadebiutowało w 2000 roku, to po dziś dzień uchodzi za jednego z najlepszych przedstawicieli gatunku hack&slash. Produkcja Blizzarda doczekała się trzeciej części cyklu w 2012 roku, ale nie wywołała ona już takiej euforii jak poprzedniczka. Wiemy już, że obecnie trwają prace na pełnoprawną, czwartą odsłoną cyklu, ale coraz bardziej prawdopodobne, że zanim przyjdzie nam w nią zagrać, to będziemy mieli okazję odświeżyć sobie kultową "dwójkę".

Już w najbliższy piątek odbędzie się kolejny Blizzcon, czyli konwent poświęcony grom firmy Blizzard Entertainment. Tym razem będzie on w całości dostępny online. Najprawdopodobniej już podczas ceremonii otwarcia zaprezentowana zostanie nam produkcja Diablo 2: Resurrected. Tak przynajmniej twierdzi branżowy leakster - Kaiser499. Jego zdaniem remaster drugiej odsłony serii ma zostać zaprezentowany właśnie podczas Blizzcon 2021. Czy możemy dać wiarę jego rewelacjom? Zdecydowanie tak, warto przypomnieć, że w 2019 roku to właśnie on, jako jeden z pierwszych, donosił o Diablo 4 i Overwatch 2.

Co więcej, nie jest on też jedyną personą, która w ostatnich tygodniach sugeruje rychłą zapowiedź remastera Diablo 2. Jason Schreier - znany branżowy dziennikarz, pracujący obecnie dla Bloomberga, zdradził niedawno, że odświeżona wersja drugiej części Diablo powstaje już kilka lat. Z jego artykułu dowiedzieliśmy się również, że początkowo za projekt odpowiadali twórcy Warcraft III: Reforged, ale po fiasku tego projektu Blizzard zdecydował się na rozwiązanie zespołu, a pieczę nad Diablo 2: Resurrected przejęło Vicarious Visions.

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą to zapowiada nam się znakomity weekend dla fanów cyklu Diablo. Wiemy już, że otrzymamy nowe informacje na temat Diablo 4 i Diablo: Immortal. Jeśli dojdzie do tego remaster Diablo 2, to trudno wyobrazić sobie lepszy czas dla tej kultowej serii.

