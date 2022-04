Diablo 2 z pierwszą taką aktualizacją od 11 lat! Pora na gry rankingowe

Diablo 2: Resurrected otrzymało właśnie największą aktualizację w swojej historii. Czeka na was mnóstwo zmian, nowości i wyczekiwane gry rankingowe.

Odświeżone Diablo 2 sprawdziło już ponad 5 milionów graczy. Dobitnie pokazuje to jakim kultem otoczony jest tytuł, który pierwotnie zadebiutował w 2000 roku. Wielkie brawa należą się również dla Blizzarda, za ciągłe aktualizacje i poprawki do gry. Najnowszy patch to jednak zupełnie inna liga. Do Diablo 2: Resurrected trafiła właśnie aktualizacja 2.4, która jest nie tylko największą w historii remastera, ale i pierwszą taką od 11 lat dla oryginału.

Aktualizacja 2.4 do Diablo 2: Resurrected już dostępna. Co nowego?

Co takiego spektakularnego jest w aktualizacji 2.4 do Diablo 2: Resurrected? Otóż jest to pierwsza aktualizacja od 11 lat, która wprowadza zmiany balansujące rozgrywkę i poszczególne postacie w Diablo 2. Każda z dostępnych w grze klas otrzymała szereg zmian, które dotykają zarówno zdolności aktywnych, jak i pasywnych. Pozwoli to graczom na eksperymentowanie i tworzenie zupełnie nowych "buildów".

Każda z klas postaci w Diablo 2: Resurrected otrzymała mnóstwo zmian (fot. Blizzard Entertainment)

Co jeszcze się zmieniło? Oto najważniejsze nowości aktualizacji 2.4:

Zmiany w zachowaniu najemników

Nowe schematy do kostki Horadrimów

Zmiany premii za zestawy

Zwiększenie siły potworów na piekielnym poziomie trudności na wybranych obszarach

Dodanie wsparcia dla gier rankingowych

Diablo 2: Resurrected - gry rankingowe, kiedy start?

Gry rankingowe wreszcie zawitają do Diablo 2: Resurrected (fot. Blizzard Entertainment)

Patch 2.4 wprowadza także, długo wyczekiwane, gry rankingowe. Choć należy podkreślić, że oficjalnie wystartują one dopiero 29 kwietnia. Do dyspozycji graczy oddane zostaną cztery tryby rankingowe:

Klasyczny ranking - standardowa wersja gry rankingowej, która obejmuje cztery akty

Klasyczny ranking hardkorowy - wersja hardkorowa (tylko 1 życie) gry rankingowej, która obejmuje cztery akty

Ranking dodatku - standardowa wersja gry rankingowej, która obejmuje pięć aktów, czyli także zawartość dodatku Lord of Destruction

Ranking hardkorowy dodatku - wersja hardkorowa (tylko 1 życie) gry rankingowej, która obejmuje pięć aktów, czyli także zawartość dodatku Lord of Destruction

W nagrodę za udział w grach rankingowych gracze będą mogli zdobyć m.in. zupełnie nowe słowa runiczne. Co istotne, będą one dostępne wyłącznie w rankingu, jednak po zakończeniu pierwszego sezonu gracze będą mogli je przenieść do standardowej rozgrywki.

Więcej informacji na temat aktualizacji 2.4 do Diablo 2: Resurrected, jak również szczegółowy opis zmian znajdziecie tutaj.

