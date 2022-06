Diablo 3 i dwie inne gry za darmo! Na sprawdzenie mamy tylko kilka dni

Przez kilka najbliższych dni możemy za darmo sprawdzić Diablo 3: Eternal Collection oraz dwie inne gry.

Akcja Free Play Days, podczas której posiadacze Xbox Live Gold/Xbox Game Pass Ultimate mogą za darmo testować przeróżne produkcje przyzwyczaiła nas do tego, że jest mocno nierówna. Zdarza się, że dostajemy świetne gry, ale są także przypadki, że nie ma z czego wybierać. Tym razem mamy jednak do czynienia z pierwszą sytuacją. Przez najbliższe kilka dni możemy bez dodatkowych kosztów zagrać aż w 3 tytuły.

Diablo 3: Eternal Collection

Dead by Daylight

Unturned

Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim pierwszy z nich. Od dzisiaj do końca niedzieli będziemy mogli wejść do świata Sanktuarium. Poza podstawową wersją gry do dyspozycji będziemy mieć także dodatki Reaper of Souls oraz Przebudzenie Nekromantów. Co prawda ciężko będzie nam przejść grę w całości w trakcie jednego weekendu (chociaż pewnie i takie osoby się znajdą), jednak jest to świetna okazja dla tych, którzy nie mieli jeszcze styczności z 3 odsłoną, aby ją sprawdzić. A jeśli ktoś grał? Każdy fan Diablo wie, że do tego tytułu można wielokrotnie wracać i po prostu dać się ponieść niczym nieskrępowanej eksterminacji piekielnych pomiotów.

Zobacz również: