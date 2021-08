Diablo 4 - główny reżyser zwolniony. Czy to opóźni premierę?

Blizzard aktualnie mierzy się z dużymi problemami związanymi z pozwami złożonymi przez stan Kalifornia. Pracę straciło trzech deweloperów, m.in. główny reżyser Diablo 4.

Dużo się ostatnio mówi na temat problemów z jakimi boryka się Activision Blizzard. Wszystko rozpoczęło się od śledztwa oraz pozwu złożonego przeciwko firmie przez stan Kalifornia. Cała sprawa dotyczy złego traktowania kobiet przez innych pracowników oraz tzw. "kulturze bractwa". Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Z Blizzardem pożegnało się już trzech doświadczonych deweloperów. Jednym z nich jest Luis Barriga, główny reżyser Diablo 4. Pracował on dla firmy od 2006 roku. Brał czynny udział w tworzeniu Diablo 3: Reaper od Souls oraz World of Warcraft: Legion. Poza Barrigą pokład Blizzarda opuścił także Jess McCree, główny projektant poziomów oraz Jonathan LeCraft, projektant World of Warcraft.

Czy te decyzje wpłyną na opóźnienie premiery Diablo 4? Niekoniecznie. Gra w tej chwili jest jeszcze w dość wczesnej fazie rozwoju, a stanowiska o których mowa zostały już obsadzone nowymi ludźmi. Rzecznik Blizzard Entertainment powiedział, że firma posiada bardzo utalentowany zespół, który jest zdolny do kontynuowania postępów w aktualnie tworzonych grach.

