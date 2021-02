Diablo 4 i Overwatch 2 - nie liczcie na szybką premierę

Activision przekazało dzisiaj informacje na temat dat premier gier Diablo 4 i Overwatch 2.

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków twórczości Blizzard Entertainment. Przedstawiciele Activision, podczas ostatniego sprawozdania finansowego, potwierdzili, że zapowiedzianie w 2019 roku gry - Diablo 4 i Overwatch 2 nie zadebiutują w 2021 roku.

Obie produkcje po raz pierwszy pokazano podczas wydarzenia BlizzCon 2019. Jednak od tamtej pory nie otrzymaliśmy zbyt wielu materiałów z nimi związanych. Zespół odpowiedzialny za Diablo 4 stara się dzielić z nami szczegółami z produkcji w kwartalnych artykułach. Natomiast w temacie Overwatch 2 panuje nieustanna cisza.

Tak naprawdę, to nie spodziewaliśmy się, że Diablo 4 zadebiutuje w tym roku, co innego jednak Overwatch 2. Twórcy gry od początku zapowiadali, że w zasadzie będzie można ją traktować jako ogromną (samodzielną) aktualizację, która przede wszystkim doda tryb dla jednego gracza. Co mogą oznaczać przedłużające się prace nad grą? Możliwe, że zarówno Activision, jak i Blizzard doszli do wniosku, ze warto dać twórcom trochę dodatkowego czasu i odpowiednio rozbudować produkcję, tak aby jeszcze mocniej różniła się od pierwowzoru.

Oczywiście dzisiejsze ogłoszenie nie oznacza, że na temat wspomnianych gier nie otrzymamy nowych informacji. Wręcz przeciwnie, już w dniach 19-20 luty odbędzie się wyjątkowy BlizzCon Online, podczas którego mamy zobaczyć nowe materiały z Diablo 4, Overwatch 2 i wielu innych gier Blizzard Entertainment, w tym World of Warcraft czy Hearthstone.

Zobacz również: Metro: Last Light Redux i For The King za darmo w Epic Games Store