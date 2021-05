Diablo 4 – już niebawem rozpoczną się testy na PS4 i PS5?

Activision Blizzard dodało wczoraj na serwery Sony nową tajemniczą grę. Czy użytkownicy PlayStation już wkrótce będą mogli testować Diablo 4?

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że na premierę Diablo 4 przyjdzie nam czekać co najmniej do przyszłego roku. Jednak najnowsze dane oraz pliki znalezione na serwerach Sony sugerują, że możemy być bardzo blisko testów pierwszej grywalnej wersji gry. Profil PlayStation Game Size na Twitterze opublikował wczoraj informację o tym, że Activision Blizzard dodało „nieznaną grę” do biblioteki Sony. Jej rozmiar to prawie 44 GB, a podana kategoria wiekowa to 17+.

Początkowe teorie mówiły o tym, że mogą to być pliki zapowiadanej już jakiś czas temu kontynuacji serii Call of Duty. Inny z użytkowników Twittera dotarł jednak do dodanych plików i znalazł ikonę, którą okazuje się być logo Diablo 4.

Czego możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości? Z pewnością nie będzie to nagła i niespodziewana premiera najnowszej części Diablo, do tej wciąż nam daleko. Jednak, patrząc na te informacje, możemy oczekiwać testów gry na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Być może nie będzie to jeszcze wersja beta gry, być może mogą to być po prostu zamknięte testy wewnętrzne lub sprawdzanie stanu technicznego produkcji, póki co są to jedynie domysły. Warto też zwrócić uwagę na to, że Blizzard stosunkowo niedawno aktualizował stronę umożliwiającą rejestrację na testy gry, więc jest to dobry prognostyk dla fanów serii Diablo, a prace nad nią zdają się postępować.

Diablo 4 zostało ogłoszone podczas BlizzConu dwa lata temu, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej daty premiery tytułu. Podczas tegorocznego wydarzenia mogliśmy natomiast zobaczyć fragmenty rozgrywki i informacje o klasie Rogue. Gra została zapowiedziana na komputery oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, jednak bardzo prawdopodobne jest to, że ukaże się także na konsolach nowej generacji.

