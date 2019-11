Diablo 4 - kooperacyjna walka z bossem na nowym gameplay'u

Nowy materiał z rozgrywki w Diablo 4 trafił do sieci, tym razem możemy obserwować jak grupa graczy walczy z ogromnym bossem.

Ogłoszenie Diablo 4 podczas tegorocznych targów Blizzcon było bezapelacyjnie jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku w branży gier wideo. Blizzard ma coś do udowodnienia fanom i Diablo 4 może być to tego idealne. Choć na temat gry dowiedzieliśmy się już naprawdę sporo, to wciąż nam mało. Na szczęście, do sieci regularnie trafiają kolejne skrawki informacji na temat produkcji. Tym razem redakcja serwisu Game Informer podzieliła się z nami, krótkim acz intensywnym gamepleyem, na którym grupa kilkunastu graczy próbuje powalić wielkiego "world bossa".

Jak widać, starcia tego typu nie będą należeć do najłatwiejszych. Jak podkreślili dziennikarze Game Informera, nie była to ich pierwsza bitwa z tym bossem i już kilkukrotnie polegli. Blizzard już wcześniej podkreślał, że tzw. world bossy, będą jednym z największych wyzwań w otwartym świecie gry. Pokonanie ich w pojedynkę ma graniczyć z cudem, choć możemy się założyć, że po premierze gry nie zabraknie śmiałków, którzy będą chcieli podjąć się tego wyzwania.

W internecie pojawiły się również plotki, które sugerują, że w przyszłym roku mogą wystartować zamknięte beta testy gry. Co więcej, do zaprezentowanych już postaci (druida, czarodziejki i barbarzyńcy) w dniu premiery mieliby dołączyć: amazonka oraz paladyn. Czy tak będzie w rzeczywistości? Tego raczej szybko się nie dowiemy bowiem przedstawiciele Blizzarda dobitnie podkreślili, że Diablo 4 jest na wczesnym etapie prac i przed zespołem odpowiedzialnym za grę jest jeszcze sporo pracy.

Diablo 4 zmierza na PC i konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Wielce prawdopodobne, że gra trafi również na kolejną generację konsol od Sony i Microsoftu.

źródło: gameinformer.com