Diablo 4 oficjalnie! Ojciec gatunku hack & slash powraca!

Koniec spekulacji i domysłów, po latach oczekiwania, Blizzard ujawnił oficjalnie czwartą część serii Diablo.

Blizzard nie ma za sobą najlepszych, ostatnich 12 miesięcy. Firma, która rozkochała w sobie graczy na całym świecie takimi seriami jak Warcraft, Starcraft, Diablo czy Overwatch, w ostatnim roku musiała raz po raz mierzyć się z ogromną krytyką.

Wszystko zaczęło się od fatalnych targów Blizzcon 2018, które „zasłynęły” głównie z prezentacji mobilnej odsłony serii Diablo. Później nie było lepiej, porzucenie gry Heroes of the Storm i wycofanie jej z e-sportu, krytyka związana z rozwojem World of Warcraft, aż wreszcie ostatnio ban nałożony na profesjonalnego zawodnika gry Hearthstone - Ng „Blitzchung” Wai Chunga, sprawiło, że nawet najwięksi fani amerykańskiego studia zaczęli się od niego odwracać. Szansą na poprawę miały być tegoroczne targi Blizzcon i zapowiedzi nowych gier, w tym długo wyczekiwanego Diablo 4.

Na szczęście dla Blizzarda, wszystkie wcześniejsze plotki się potwierdziły i podczas dzisiejszej ceremonii otwarcia targów Blizzcon 2019, zapowiedziano czwartą odsłonę serii Diablo.

Czego możemy spodziewać się po Diablo 4? Przede wszystkim powrotu do mrocznych, budzących grozę lokacji i przeciwników. Jeśli ostatnia odsłona serii była dla was za bardzo „cukierkowa”, a miło wspominacie pierwsze dwie części Diablo, to tutaj poczujecie się jak w Domu. Twórcy zapowiedzieli, że Diablo 4 będzie powrotem do korzeni serii. Zarówno pod względem oprawy audio-wizualnej, jak i historii, wszystko ma być hołdem dla Diablo i Diablo 2.

Powrócą dobrze nam znane klasy postaci jak czarodziejka, barbarzyńca czy druid. Zapowiedziano również, że dostępne obszary będą największymi w historii serii, aby się po nich sprawnie poruszać, będziemy musieli dosiąść wierzchowców, które pojawią się po raz pierwszy w historii cyklu. Co więcej, na ogromnych mapach możliwe będzie spotkanie innych graczy i nawiązanie z nimi współpracy lub rzucenie im wyzwania w trybach pvp.

Diablo 4 zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Choć nie ujawniono oficjalnej daty premiery, to docelowe platformy mogą sugerować, że ta nastąpi już w przyszłym roku. Kolejnych informacji na temat Diablo 4 możemy spodziewać się już w nadchodzących dniach, Blizzcon dopiero się zaczyna, a najnowsza odsłona serii hack & slash otrzyma swój własny panel.