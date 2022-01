Diablo 4 ominie PS5? Gra może pojawić się tylko na PC i konsolach Xbox

Jak grom z jasnego nieba gruchnęła dzisiaj informacja o przejęciu Activision-Blizzard przez Microsoft. Mówi się o kwotach rzędu kilkudziesięciu miliardów dolarów. Co taka transakcja oznacza dla Microsoftu? Jest to dostęp do takich marek jak m.in. Call of Duty, Warcraft, Overwatch, StarCraft czy też Diablo.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox!



