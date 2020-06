Diablo 4 - otwarty świat, multiplayer, przedmioty i rozwój. Poznaliśmy nowe informacje na temat gry

Studio Blizzard opublikowało mnóstwo nowych informacji na temat Diablo 4. Ujawniono m.in. jak będzie wyglądał system dialogów czy tryb multiplayer.

Diablo 4 to największy obecnie projekt nad jakim pracuje Blizzard. Studio ma coś do udowodnienia nie tylko graczom, ale również sobie. Po licznych kontrowersjach i mniej udanych produkcjach w ostatnich latach, Blizzard ma okazję do rehabilitacji, lepszej od Diablo 4 mieć nie będzie.

Wydaje się, że twórcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego też nie mają zamiaru pośpieszać produkcji Diablo 4 i są otwarci na sugestie graczy. W kwartalnym podsumowaniu, Luis Barriga - główny reżyser gry, przedstawił nam postępy jakie dokonał jego zespół oraz ujawnił nowe informacje na temat kluczowych elementów produkcji jak: narracja, otwarty świat, ekwipunek czy rozwój postaci.

Diablo 4

Barriga podkreśla, że jego zespół stara stawiać sobie konkretne cele. Ostatnim takim było sfinalizowanie prace nad obszarem o nazwie "Dry Steppes". Następnie cały zespół ogrywa dany etap przez dwa dni i dzieli się spostrzeżeniami z kolegami. Reżyser jest pewny, że dzięki temu łatwiej jest dostrzec, które elementy gameplay'u do siebie pasują, a nad którym trzeba jeszcze trochę popracować.

Narracja

Jednym z najważniejszych elementów Diablo 4 ma być opowieść. Chodzi tutaj nie tylko o samą historię, ale również o to, jak jest przedstawiana. Blizzard już teraz ma na to kilka sposobów. Podczas rozmów z licznymi postaciami ze świata gry, kamera będzie dynamicznie się przybliżać, tak aby gracze poczuli większą immersję ze światem.

Diablo 4 - zbliżenie kamery podczas dialogów

W przypadku kluczowych momentów fabuły, twórcy przygotowali dla nas coś bardziej efektownego - cutscenki w czasie rzeczywistym. Kamera będzie poruszać się dynamicznie, w filmowym stylu, a liczne zbliżenia i ciekawe ujęcia mają zapewnić nam niespotykane dotąd w serii doznania. Istotne jest również to, że przerywniki filmowe będą działać w czasie rzeczywistym, pozwoli to twórcom m.in. na przedstawienie w nich naszej postaci z aktualnie posiadany wyposażeniem.

Diablo 4 - scena z przerywnika filmowego

Otwarty świat

Diablo 4 zaoferuje nam ogromny, otwarty świat. Oprócz głównej kampanii, twórcy wypełnią go oczywiście licznymi, dodatkowymi aktywnościami. Nie zabraknie globalnych wydarzeń, jak np. walka z ogromnym bossem, losowych zadań czy PvP. Jednym z najciekawszych elementów otwartego świata są jednak obozy. Obszary te początkowo zajęte będą przez przeciwników, ale po ich oczyszczeniu pojawią się w nich przyjazne NPC. Każdy z obozów posiadać będzie swoją wyjątkową historię, pozwolą nam one również na szybkie przemieszczanie się po mapie (działać będą jako punkty szybkiej podróży).

Diablo 4 - walka o obóz

Gigantyczne obszary świata gry będzie nam łatwiej przemierzać na wierzchowcach, które pojawią się po raz pierwszy w historii serii. Pozwolą one nam na szybszą eksplorację i w razie potrzeby ma uniknięcie niepotrzebnych starć. Twórcy zdradzili, że te będziemy mogli dodatkowo rozwijać, m.in. poprzez wyposażanie ich w wyjątkowy sprzęt.

Multiplayer

Luis Barriga podkreśla, że nie chce uczynić z Diablo 4 gry MMORPG. Choć elementy sieciowe będą odgrywać znacznie większą rolę niż w poprzednich odsłonach, to produkcja wciąż zaoferuje nam doświadczenia godne serii. Tryb multiplayer będzie na stałe zaimplementowany do świata gry, oznacza to, że podczas naszych podróży będziemy regularnie trafiać na innych graczy. Zespół odpowiedzialny za grę nie chce jednak dopuścić do momentu, w którym na danym obszarze będzie więcej graczy niż potworów (co zdarza się w wielu grach MMORPG).

Diablo 4 - walka z world bossem

W tym celu zadbano o kilka ciekawych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim, lochy i kluczowe elementy historii zawsze będą wyłącznie prywatne, oznacz to, że doświadczymy ich tylko my i ewentualnie członkowie naszej drużyny. W otwartym świecie możemy już jednak liczyć na interakcję z innymi graczami, ale będzie ona odpowiednio wyważona. Jak podkreślają twórcy, na trakcie spotkamy kogoś tylko od czasu do czasu. Nieco więcej graczy zobaczymy w miastach czy podczas wydarzeń publicznych. Wszystko to ma na celu utrzymania w nas poczucia zagrożenia jakie stanowi świat Diablo 4.

Przedmioty i rozwój

Żaden dobry H&S nie może istnieć bez dobrego systemu zdobywania łupów. Choć temu z Diablo 4 daleko jeszcze do finalizacji, to twórcy są zadowoleni z postępów. Wspomniane dwa dni testów regionu "Dry Steppes" pozwoliły zespołowi na zdobycie tysięcy elementów wyposażenia i sprawdzeniu jak system "lootu" komponuje się z talentami i umiejętnościami postaci.

Diablo 4 - przedmioty

Wnioski jakie wysnuli twórcy brzmią optymistycznie. Zdobywane wyposażenie pozwala na tworzenie wielu "buildów", a nawet broń nie pasująca do naszego stylu rozgrywki, inspiruje do tworzenia kolejnych.

Data premiery

Na Diablo 4 przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, premiera gry odbędzie się najwcześniej w przyszłym roku. Kolejnych informacji na temat gry możemy spodziewać się dopiero za kilka miesięcy.

