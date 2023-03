Diablo 4 trafi do Xbox Game Pass?! My już wiemy

Premiera Diablo 4 odbędzie się już 6 czerwca 2023 roku. Czy tego samego dnia gra trafi do usługi Xbox Game Pass? Sprawdź, co już wiemy.

Choć Blizzard w ostatnich latach zagubił gdzieś swoją "magię" i stracił uznanie wielu graczy, to wciąż należy do czołowych producentów gier na świecie. Co więcej, w swoim portfolio ma jedne z najbardziej kultowych marek. Seria Diablo powróci do nas w nowej odsłonie już 6 czerwca. W związku z próbą przejęcia firmy Activision-Blizzard przez Microsoft wielu graczy zadaje sobie pytanie - "czy Diablo 4 trafi do Xbox Game Pass w dniu premiery?". Jeśli i wy się nad tym zastanawialiście, to mamy dla was odpowiedź.

Diablo 4 w Xbox Game Pass?

Obecność Diablo 4 w Xbox Game Pass z całą pewnością byłaby niemałym wydarzeniem. Czy tak właśnie będzie już w dniu premiery gry? Rod Fergusson - dyrektor generalny franczyzy Diablo w firmie Blizzard, postanowił za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twiterze wyjaśnić tę sprawę. Jak stwierdził, jest on zaszczycony zainteresowaniem, jakie wywołuje Diablo 4, a w szczególności beta testy, które rozpoczną się już w najbliższy piątek. Fergusson ujawnił również, że otrzymuje mnóstwo pytań o Diablo 4 w Game Pass, niestety deweloper wyraził się jasno i stwierdził, że jego zespół nie ma takich planów. Możemy być już zatem pewni, że Diablo 4 nie pojawi się w Xbox Game Pass w dniu premiery.

Dostaliśmy mnóstwo pytań o Diablo 4 w Game Pass i chcę poinformować, że nie mamy takich planów - Rod Fergusson, Blizzard.

Czy to jednak oznacza, że możemy zapomnieć o Diablo 4 w Xbox Game Pass? Nie do końca, śmiało możemy założyć, że gdyby nie liczne problemy Microsoftu na drodze do przejęcia Activision-Blizzard, to już teraz moglibyśmy się cieszyć z obecności gry w usłudze. Włodarze marki Xbox wielokrotnie bowiem podkreślali, że wszystkie gry wewnętrznych zespołów będą trafiać do Game Pass w dniu premiery. Jeśli ostatecznie Microsoftowi uda się przejąć Activision-Blizzard, to możemy być pewni, że jedną z pierwszych decyzji firmy będzie umieszczenie Diablo 4 i innych gier firmy w Xbox Game Pass.

Diablo 4 do wypróbowania za darmo

Choć, póki co, nie mamy co liczyć na Diablo 4 w Xbox Game Pass, to warto pamiętać, że już w dniach 17 - 19 marca i 24 - 26 marca odbędą się beta testy Diablo 4. Pierwszy weekend zarezerwowany jest wyłącznie dla graczy, którzy zdecydowali się na przedpremierowy zakup gry. Na szczęście drugi termin jest już otwarty dla wszystkich chętnych i każdy, bez wyjątku, będzie mógł sprawdzić Diablo 4 w akcji.