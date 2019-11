Diablo 4 - twórcy ujawnili nowe szczegóły na temat endgame'u, lochów oraz systemu progresji

Na oficjalnej stronie Blizzarda, David Kim - główny projektant systemów w Diablo 4, opublikował wiadomość do fanów, w której tłumaczy jak będą prezentować się poszczególne systemy w grze, jak np.: rozwój postaci, endgame czy lochy.

Spis treści

Już na wstępie Kim podkreśla, że ogromny wpływ na rozwój Diablo 4 ma społeczność gry. Twórcy zamierzają dokładnie wsłuchiwać się w głosy graczy i wspólnie z nimi tworzyć świat produkcji.

Przedmioty

Przedmioty jakie będziemy zdobywać w Diablo 4, mają być tylko jednym z wielu źródeł mocy naszej postaci. Przy czym Blizzard chce, aby zdobywanie nowego sprzętu wywoływało u nas emocje, bez względu na poziom postaci. Celem zespołu jest stworzenie rozbudowanego systemu, który pozwoli graczom na ogromną swobodę w rozwoju postaci. Twórcy chcą uniknąć sytuacji, w której powstanie tylko kilka "optymalnych" zestawów wyposażenia, a reszta to "śmieci". Parę słów poświęcono również "starożytnym przedmiotom", które w Diablo 4 mają należeć do najpotężniejszych. David Kim przyznał, że po reakcji społeczności zespół postanowił jeszcze raz im się dokładnie przyjrzeć i być może co nieco w nich zmienić.

System rozwoju postaci

Dowiedzieliśmy się również, że wciąż nie podjęto decyzji jak będzie wyglądał system progresji w Diablo 4, twórcy rozważają system z nieskończonym i skończonym rozwojem postaci. Ten pierwszy dałby graczom pewny i stały sposób na zwiększanie swojej siły, z drugiej strony mógłby spowodować, że w pewnym momencie przyćmiłby wszystkie inne systemy wpływające na moc postaci. Oczywiście twórcy mają już kilka konkretnych pomysłów, ale Kim podkreśla, że w tym momencie nic nie jest pewne. Jednym z proponowanych rozwiązań jest stworzenie dwóch trybów zdobywania doświadczenia - jeden podstawowy, z określonym maksymalnym poziomem i drugi przeznaczony dla najbardziej doświadczonych graczy, którzy "siedzą" już w endgamie.

Lochy i klucze

Wydaje się, że najbardziej konkretnych informacji dowiedzieliśmy się na temat lochów. Oprócz ich podstawowej wersji, w grze dostępne będą również trudniejsze warianty, tzw. "Keyed Dungeons". Sympatycy World of Warcraft powinni tu poczuć się jak w domu bowiem, "Keyed Dungeons" to nic innego jak tryb Mythic Plus. W dużym uproszczeniu, każdy loch charakteryzować się będzie określonymi przeciwnikami i bossami, aby wejść na wyższy poziom podziemi niezbędne jest zdobycie odpowiedniego klucza. Jak można się domyślać, z każdym kolejnym poziomem trudność siła przeciwników wzrasta. Żeby jeszcze bardziej utrudnić nam zabawę, klucze będą posiadać dodatkowe, unikalne utrudnienia, jak np. silniejsi bossowie. Twórcy chcą wyeliminować całkowitą losowość "riftów" z Diablo 3 i wolą, aby gracze mogli bardziej strategicznie podchodzić do wyboru konkretnego lochu.

Trzeba przyznać, że każda kolejna informacja dotycząca Diablo 4 napawa nas coraz większym optymizmem. Kto wie? Może jest jeszcze nadzieja dla Blizzarda.