Diablo 4 wygląda coraz lepiej. Nowy gameplay prezentuje zróżnicowany świat gry

Pora na kolejny "Piekielny kwartalnik" Diablo 4. Tym razem czeka na nas nie tylko mnóstwo nowych informacji, ale i zupełnie świeży gameplay.

Blizzard zaprezentował kolejny, tzw. "Piekielny kwartalnik" Diablo 4. Jest to seria obszernych artykuł, które ukazują się w regularnych odstępach czasu i przybliżają nam najważniejsze aspekty gry. Tym razem twórcy skupili się na obszarach i środowiskach dostępnych w Diablo 4. Sporo uwagi przy tym poświęcono również oprawie artystycznej.

Chris Ryder - dyrektor artystyczny ds. środowisk Diablo 4, zdradził, że jego zespół chce, aby ogólna oprawa wizualna Diablo 4 była bardziej mroczna i surowa, niż miało to miejsce w przypadku Diablo 3. Na potrzeby gry przygotowano 5 unikalnych obszarów i około 150 podziemi. Co istotne, wszystkie podziemia będą generowane losowo, więc wracając do nich, nigdy nie będziemy pewni co nas czeka.

Zobacz również:

Podziemia to nadal generowana losowo zawartość, którą znacie i kochacie z poprzednich części Diablo. Dodaliśmy jednak nowe, ekscytujące funkcje, które pozwalają nam na tworzenie większej niż kiedykolwiek liczby podziemi w świecie Sanktuarium. Aby móc wygenerować ponad 150 podziemi, musieliśmy zmienić sposób tworzenia środowiska. Musiało ono stać się na tyle elastyczne, by można je było wykorzystać w wielu miejscach, a nie tylko w jednych podziemiach - Brian Fletcher, Blizzard.

W pewnym sensie taki projekt świata przypomina to, co ostatnio doświadczaliśmy w Elden Ring - duży, otwarty i urozmaicony świat z mnóstwo pomniejszych lochów i podziemi.

Środowiska w Diablo IV mają z założenia być bardziej mroczne i przyziemne, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich części serii. Naszym celem jest przy tym wiarygodność, a nie realizm. Wiarygodność wynika z wykorzystania przez nas materiałów oraz przemyślanej konstrukcji architektury i przedmiotów, na które natkniecie się podczas gry w podziemiach oraz w otwartym świecie - Chris Ryder.

Przy okazji zespół odpowiedzialny za grę przygotował dla nas mnóstwo gameplay'ów prezentujących obszary z gry.

Wybrzeże Scosglen

W przypadku wybrzeża Scosglen zespół ds. grafiki środowiska postanowił stworzyć nieokiełznane, dzikie linie brzegowe i cyple. W miarę przechodzenia w kierunku wybrzeża od strony lądu, pierwszymi oznakami znalezienia się w biosferze przybrzeżnej są przede wszystkim dłuższe, bardziej ruchliwe trawy, które reagują na wiatr wiejący od morza. Plaże są ponure i zaśmiecone wodorostami oraz gnijącymi truchłami - Matt McDaid, Blizzard.

Monastyr Orbiej

Monastyr Orbiej jest odizolowanym od świata i tajemniczym miejscem położonym na Suchych Stepach. Choć obecność wyznawców Zakarum na tych terenach zmniejszyła się z czasem, monastyr jest dowodem na to, że miejsca kultu Zakarum nadal mogą spokojnie funkcjonować w odosobnieniu - Matt McDaid.

Kiowosad

Podczas tworzenia oprawy graficznej Kiowosadu naszym celem było przekazanie wrażenia opresyjnej, zimnej i surowej średniowiecznej osady. Musi być jednak przy tym jasne, że stanowi ona miejsce schronienia dla wszystkich, którzy zdecydowali się osiedlić w obrębie jej murów - Blizzard.

Podziemia Sanktuarium - Zapomniane zakątki świata

Chcemy zabrać was głęboko pod ziemię, do najmroczniejszych zakamarków Sanktuarium, gdzie zakorzeniło się tajemnicze (i obrzydliwe) splugawienie. Ta starożytna świątynia to świetne miejsce, by poczuć atmosferę przedwiecznej grozy - Blizzard.

Plugawe pieczary

Następne podziemia (Plugawe pieczary - przyp. red.) to ukryte miejsce spoczynku druidów opanowane przez demony. Podczas podróży przez podziemia zobaczycie, że są one pełne przedmiotów związanych z kulturą druidów, np. amuletów i talizmanów - Blizzard.

Zatopione głębiny

W tym ostatnim filmiku pokazujemy dwa zestawy pól połączone sceną przejściową. Pierwsze piętro zrujnowanej twierdzy pozostaje suche i całkiem nienaruszone, ale gdy zapuścicie się głębiej, odkryjecie, że niższe poziomy uległy zalaniu. Te bagniste ruiny to idealne miejsce dla topielców, które mogą się tu osiedlić i umocnić swoje pozycje głęboko pod ziemią - Brian Fletcher.

Jeśli chcecie zapoznać się ze wszystkimi nowymi informacjami na temat Diablo 4, to zapraszamy was do naszego obszernego artykułu oraz na oficjalną stronę "Piekielnego kwartalnika" od Blizzard.

Zobacz również: