Diablo 4 - zaprezentowano nowy zwiastun, gameplay i klasę postaci!

Tegoroczny Blizzcon miał być świętem dla fanów serii Diablo i już wiemy, że Blizzard słowa dotrzymał. Zaprezentowano mnóstwo nowych materiałów z Diablo 4.

Diablo 4 zapowiedziano podczas Blizzcon 2019. Choć twórcy gry regularnie (w kwartalnych dziennikach) informują nas o postępach nad pracami, to do tej pory nie otrzymywaliśmy zbyt wielu materiałów z rozgrywki. Na szczęście, zgodnie z zapowiedziami, to się właśnie zmieniło.

Podczas trwającego właśnie Blizzcon 2021, główny reżyser gry - Luis Barriga, zapowiedział nową klasę postaci - rogue'a (łotrzyk), która nawiązuje do pierwszej odsłony serii. Oczywiście, otrzymaliśmy również obszerny zwiastun wprowadzający nowego bohatera wraz z elementami gameplay'u.

Jak ujawnił Baarrgia - rogue będzie jedną z najbardziej wszechstronnych klas postaci w grze. Gracz może zdecydować czy chce stworzyć precyzyjnego łucznika czy być może skutecznego zabójcę walczącego sztyletami. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby mieszać ze sobą style i stworzyć postać skutecznie walczącą zarówno w zwarciu, jak i na dystans.

Więcej informacji na temat Diablo 4 poznamy w nadchodzących dniach. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcamy was do oglądania oficjalnego kanału diablo podczas Blizzcon 2021. Tam też poznamy nowe informacje na temat Diablo: Immortal, a więc mobilnej odsłonie serii, która powinna zadebiutować już w tym roku.

