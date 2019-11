Diablo 4 - zobacz jak wyglada walka z bossem

Dziennikarze portalu Game Informer opublikowali fragment rozgrywki Diablo 4 pokazujący walkę z jedynym bossem dostępny w wersji demonstracyjnej gry.

Od prezentacji Diablo 4 minęło już sporo czasu, ale w sieci ciągle pojawiają się nowe materiały na temat produkcji. W ostatnich dniach Game Informer publikował kolejne filmy z rozgrywki pochodzącej z wersji demonstracyjnej gry udostępnionej dziennikarzom. Najnowsze prezentuje walkę z bossem.

Demon o imieniu Ashava to jedyny tak duży boss dostępny w udostępnionej wersji Diablo 4. To tzw. world boss, które będzie można spotkać w różnych miejscach świata gry. Ich pokonanie, co słyszymy na komentarzach z rozgrywki, nie należy do prostych zadań. Choćby ze względu na to, że poziom przeciwnika odpowiednio skaluje się do poziomów graczy. Podczas nagrania dziennikarzy wsparli deweloperzy Blizzarda.

Sama walka została w pewny sposób uproszczona względem finalnej wersji gry. W ostatecznej wersji śmierć w trakcie rozgrywki będzie niosła za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. Warto też zauważyć, że cała wersja demonstracyjna Diablo 4 została znacznie uproszczona względem tego, co zobaczymy po premierze. Ale ciągle jeszcze nie wiemy, kiedy do niej dojdzie.