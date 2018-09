Diablo III: Eternal Collection zmierza na konsolę Nintendo Switch. Premiera już 2 listopada

Znajduję coraz więcej powodów do wejścia w posiadanie hybrydowej konsoli Nintendo Switch. Kolejny z nich to rychła premiera jednej z moich ulubionych gier, czyli Diablo III. Blizzard Entertainment poinformował właśnie o terminie wydania Diablo III w edycji Eternal Collection. Siekanie potworów na Switchu będzie można zacząć już 2 listopada.

Diablo III: Eternal Collection to podstawowa wersja gry wzbogacona o dodatki Reaper of Souls i Przebudzenie nekromantów. Już 2 listopada tytuł trafi w ręce posiadaczy hybrydowej konsoli Nintendo Switch i trzeba będzie za niego zapłacić równowartość 59,99 dolarów, czyli około 220 złotych. Poza wspomnianymi rozszerzeniami gra dostanie również ekskluzywny dodatek nawiązujący do The Legend Of Zelda - zbroję i skrzydła dla naszego bohatera.

Co dość istotne Diablo III: Eternal Collection w wersji dla Nintendo Switch nie wymaga stałego połączenia z internetem, jak ma to miejsce w edycji PC. Możemy zatem siekać potwory również w trakcie podróży samolotem. Gra ma działać w trybie 60 klatek na sekundę. W trybie przenośnym możemy liczyć na rozdzielczość 720p, zaś po podłączeniu konsoli do przystawki TV wzrośnie ona do 960p.

Diablo III: Eternal Collection w wersji dla Nintendo Switch pozwala pominąć tryb fabularny (kampanię) i od razu przejść do rozgrywki w trybie przygodowym.

Znalazło się również coś dla fanów grupowej rozrywki. W Diablo III: Eternal Collection da się pograć na czterech konsolach Nintendo Switch w co-opie bezprzewodowym. Co ciekawe, dokładnie taka sama liczba graczy może bawić się z grą na jednym urządzeniu po podłączeniu dodatkowego kompletu padów. Do grania po sieci będzie wymagane płatna usługa Switch Online.