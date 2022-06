Diablo Immortal i Galaxy S22 Ultra? Znaleźliśmy diabelnie dobry zestaw

Limitowane edycje popularnych smartfonów coraz częściej znajdują swoje miejsce na rynku. Samsung postanowił rozpocząć współpracę z Blizzard i zaprezentować telefon inspirowany najnowszym Diablo!

Fot. Chosun Biz/LG U+

Najgorętszym tematem na rynku gier jest, w ostatnich dniach, Diablo Immortal. Nie dość, że gra była największą premierą kiedykolwiek, jeśli chodzi o gry na telefony, to jeszcze od czasu swojego wydania jest bardzo polaryzująca. Jednak jej popularność sprawiła, że zainteresowały się nią też inne branże - w tym Samsung. Owocem tego zainteresowania stała się nowa, limitowana edycja Galaxy S22 Ultra, która już jutro trafi do sprzedaży. Jednak kupienie jej nie będzie łatwe, ponieważ powstało tylko 100 sztuk telefonu!

Fot. Yonhap News/LG U+

Niestety, kupno tego telefonu w Polsce może graniczyć z cudem. Będzie on dostępny dla klientów sieci LG U Plus w Korei, która organizuje loterię, gdzie wygrać można możliwość zakupu limitowanego modelu. Niestety nie wiemy też, jak wysoka będzie cena Samsunga Galaxy S22 Ultra Diablo Immortal Edition - ale na pewno nie będzie należała do najniższych. Co w takim razie znajdziemy w pudełku? Producent zapowiedział taki zestaw:

limitowana wersja telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra

telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra drewniane, limitowane pudełko

skórzana podkładka pod myszkę Diablo Immortal

Diablo Immortal mapa Diablo Immortal

Diablo Immortal limitowana edycja etui na telefon

ładowarka bezprzewodowa Diablo

Diablo kupon na wirtualną walutę w Diablo Immortal

w Diablo Immortal inne akcesoria do telefonu

Jak widać, zestaw jest całkiem spory. Loteria zaczyna się już 10 czerwca, więcej szczegółów można znaleźć tutaj (artykuł po koreańsku). Jednak jeśli jesteśmy zwolennikami limitowanych edycji telefonów, już niedługo w Polsce dostępny będzie nowy, limitowany telefon od realme - GT Neo 3T Dragonball Z Edition. To może być gratka dla rodzimego kolekcjonera!

Zobacz również: