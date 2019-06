Diablo-Minecraft czyli Minecraft Dungeons z datą premiery

Jednym z tytułów, które wzbudził duże zainteresowanie na E3 2019 był Minecraft Dungeons czyli połączenia Minecrafta z Diablo.

Minecraft to swoisty fenomen, który wciąż daje godziny zabawy setkom milionów graczy na całym świecie. Można grać wszędzie, na każdej konsoli i platformie. A jego kreatywne rozwinięcie, czyli Minecraft Dungeons zostało zapowiedziane przez Mojang na wiosnę 2020 rok. Debiut tej produkcji będzie miał miejsce równocześnie na PC i konsole Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One i w usłudze Xbox Game Pass. O ile klasyczna rozgrywka skupia się ba budowaniu i tworzeniu klockowego świata, Dungeons będzie bardziej tradycyjnym Action RPG. Grupa składająca się z maksymalnie czterech graczy ruszy eksplorować proceduralnie generowane podziemia - w sumie będzie dziewięć różnych, każdy z innym klimacie - i zdobywać ekwipunek niezbędny do pokonania finałowego wroga o imieniu Arch-Illager.

Jednak Minecraft przełamuje klasyczne schematy i w Dungeons nie uświadczymy podziału na klasy i powiązane z tym, dedykowane uzbrojenie oraz ekwipunek, dzięki czemu każda postać będzie bardziej dynamiczna i może korzystać z różnego rodzaju sprzętu, aby mierzyć się z niebezpieczeństwami. Czyli - zakładasz ciężka zbroję i robisz za tanka w trakcie bitwy, a po bitwie zdejmujesz ją i stajesz się miłym medykiem. Nie będzie żadnych ograniczeń w kombinacjach broń-pancerz, podobnie w rozwijaniu umiejętności. Nie zmieni się klasyczne wypadanie zdobyczy z każdego pokonanego wroga.

Gracze będą mogli tworzyć własną ekipę lub dołączać do istniejących. Mojang dodaje, że cechy takie, jak zdrowie i siła będą skalowane, dzięki czemu mniej doświadczeni gracze będą mogli pełnić w drużynie równie pożyteczne role, co lepiej rozwinięte postacie. Brzmi zachęcająco, prawda?