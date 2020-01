Diablo i Path of Exile mają kolejnego rywala - zapowiedziano Torchlight III!

Miała być darmowa, sieciowa gra Torchlight Frontiers, a będzie Torchlight III. Nowe doniesienia twórców nie pozostawiają wątpliwości – otrzymamy prawowitego następcę Torchlight I i II.

Torchlight to gra rpg z gatunku hack and slash, stworzona przez studio Runic Games. Wydana w 2009 roku produkcja z miejsca podbiła serca fanów klasycznego klimatu fantasy. Po dwóch udanych częściach, przyszła pora na następcę. W 2018 roku, tuż przed targami Gamescom, zapowiedziano Torchlight Frontiers. Miała to być sieciowa odsłona gry, w której zachowane zostały wszystkie elementy pierwowzoru, jednak nadbudowane na potrzeby MMO (massively multiplayer online). Tytuł miał być darmową produkcją sieciową. Te zapowiedzi nie są już jednak aktualne.

Twórcy najnowszej odsłony serii – studio Echtra Games, oraz wydawca Perfect World Entertainment, ogłosili dzisiaj zmianę planów dotyczących tytułu. Zamiast Torchlight Frontiers otrzymamy Torchlight III, czyli pełnoprawną kontynuację poprzednich części, z naciskiem na rozgrywkę dla jednego gracza. Wraz z przebudową tytułu, możemy też zapomnieć o darmowej produkcji. Tak jak w przypadku poprzedników, gra trafi do normalnej sprzedaży, czyli w systemie pay-to-play. 29 stycznia rozpoczyną się zamknięte testy alfa.

Gra zapowiada się na konkurencję takich produkcji, jak Diablo, bowiem również jest typowym hack and slash'em, z rozgrywką nastawioną na zdobywanie lootu i eksplorację kolejnych map. Do wyboru otrzymamy cztery klasy postaci: Dusk Mage – posługujący się mocą światła i mroczną energią, Forged – robot bazujący na arsenale broni i obrażeniach od eksplozji, oraz Railmaster – zadający obrażenia w walce na krótkim dystansie. Czwartej postaci jeszcze nie ujawniono, ale ma to nastąpić już niebawem.

W grze pojawią się również charakterystyczne dla serii zwierzaki, a gracze będą mieli możliwość zdecydować się na jednego z trzech towarzyszy, który będzie im pomagał w dalszej przygodzie. Potwierdzono również, że wzorem poprzednich odsłon cyklu, będziemy mogli grać zarówno online, jak i offline, a jedynie od nas będzie zależało czy będziemy się bawić solo czy z przyjaciółmi.

Torchlight III trafi na platformę Steam już tego lata. Gra ukaże się najpierw na PC, a następnie na konsolach.