Digital Foundry: "GPU w Xbox Series X jest po prostu lepsze od tego z PlayStation 5".

Zdaniem popularnego serwisu Digital Foundry, konsola Microsoftu jest zwyczajnie mocniejsza od konkurencji. O ile deweloperzy nie sknocą swojej pracy, to gry na Xbox Series X zawsze będą działać płynniej niż na PlayStation 5.

Nie milkną echa prezentacji pełnej specyfikacji konsol Xbox Series X i PlayStation 5. Kolejni eksperci i deweloperzy prześcigają się w ocenach możliwości każdego z urządzeń. Sprzęt japońskiego producenta zdążyli już pochwalić przedstawiciele Gearbox Software, Naughty Dog czy Intela. Swoich zwolenników ma również konstrukcja amerykanów, studio Dynamic Voltage Games zapowiedziało już nawet, że niebawem ujawni swoją pierwszą grę na nową konsolę Microsoftu i będzie ona działać w rozdzielczości 4K i 120 kl./s. Do tej trwającej dyskusji swoje "trzy grosze" postanowili dorzucić również eksperci z serwisu Digital Fundry.

Jak wynika ze słów Alexandra Battaglii - jednego z przedstawicieli Digital Foundry, dalsza dyskusja na temat różnic pomiędzy Xbox Series X i PlayStation 5 nie ma sensu. W rozmowie na forum ResetEra, napisał on, że konsola Microsoftu jest po prostu wyraźnie mocniejsza od sprzętu Sony. Szczególną uwagę zwrócił na GPU, które zapewni Xbox'owi znacznie większą wydajność. Zdaniem Bataglii, problemy po stronie konsoli "giganta z Redmond" mogą się pojawić tylko w dwóch przypadkach: deweloperzy zdecydują się na zbyt wysokie ustawienia i rozdzielczość lub najzwyczajniej w świece, popełnią błędy przy optymalizacji gry. Na koniec swojej wypowiedzi dodał on, że "czasem po prostu jedne rzeczy są lepsze od innych, jak np. GeForce RTX 2080 jest lepszy od RTX'a 2060".

W innym wątku na forum, specjalista z Digital Foundry dodał również, że mocno przeceniany jest obecnie autorski dysk SSD w PlayStation 5. Jego zdaniem wcale nie zrewolucjonizuje on tego jak wyglądać będą w przyszłości gry z otwartym światem. Battaglia uważa, że biorąc pod uwagę jak tworzy się obecnie takie produkcje, to SSD nie odegra tu znaczącej roli.

Coraz więcej wskazuje nam na to, że to Microsoft przygotował mocniejszą konsolę. Oczywiście, jak pokazuje historia, nie oznacza to, że Xbox Series X, w ostatecznym rozrachunku prześcignie w sprzedaży PlayStation 5. Warto tu dodać, że obecnie dostępny na rynku Xbox One X również jest znacząco mocniejszy od swojego konkurenta - PlayStation 4 Pro, a jednak mimo to, to konsola japońskiego producenta jest wyraźnie popularniejsza. Jak zwykle, decydujące będą dla wielu dwa czynniki: cena startowa konsol oraz dostępne gry na wyłączność.

źródło: wccftech.com