Dimensity 1200 - tym MediaTek chce powalczyć ze Snapdragonem

Qualcomm pokazał swój nowy, flagowy procesor, a MediaTek zademonstrowało dla niego konkurencję. Co potrafi Dimensity 1200?

MediaTek zaprezentowało dwa nowe procesory dla smartfonów - Dimensity 1100 i 1200. Oba mają stanowić alternatywę dla Snapdragona 888. Taktowanie ich zegarów jest większe, mają wbudowany modem M70 oraz po osiem rdzeni. W przypadku Dimensity 1200 są to cztery Arm-Cortex A55 (2,0 GHz), trzy Arm-Cortex A78 (2,6 GHz) oraz jeden Arm-Cortex A78 (3 GHz). Dimensity 1100 ma cztery Arm-Cortex A78 (2,6 GHz) i cztery Arm-Cortex A55 (2,0 GHz). Wykonane zostały w procesie 6nm. W obu znajduje się układ graficzny Arm Mail-G77.

Qualcomm obecnie dominuje na rynku flagowców, jednak to MediaTek jest największym producentem mobilnych procesorów. Ma dokładnie 31% tego rynku. Qualcomm wyprzedził w trzecim kwartale ubiegłego roku, kiedy to nastąpił wysyp średniaków z procesorami Dimensity na pokładzie - zwłaszcza w Indiach i południowo-wschodniej Azji. Dzięki MediaTek pojawiły się przystępne cenowo modele z obsługą 5G, a z procesorów Dimensity korzystają takie marki, jak Xiaomi, Vivo czy Oppo. Podczas prezentacji procesorów Finbarr Moynihan, menedżer generalny MediaTek, zdradził, że korzystają one z technologii 5G Elevator Mode, która ma gwarantować stabilną łączność z siecią 5G w każdym otoczeniu. Jeśli chodzi o samą wydajność, zaprezentowane benchmarki procesorów pokazują wydajność podobną do Snapdragona 888.

Warto wspomnieć także o umieszczeniu w nowych procesorach Dimensity technologii APU 3.0 - pozwala ona na tworzenie zdjęć 200 MP na 1200 oraz 108 MP na 1100. Dysponuje także rozwiązaniami SI dla osiągania różnych efektów, jak bokeh, tryb portretowy oraz zwiększa możliwości HDR o dokładnie 29%. Za pomocą procesorów można nagrywać w 4K. Na koniec dodam jeszcze, że obsługują Bluetooth 5.2, co pozwala na płynną obsługę kilku urządzeń jednocześnie. Pozostaje tylko czekać na ogłoszenie pierwszych modeli z Dimensity 1100 i 1200 na pokładzie.