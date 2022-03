DirectStorage od Microsoftu przyśpieszy dyski SSD aż o 70%

Podczas konferencji GDC Microsoft pochwalił się możliwościami dawanymi przez implementację jego technologii.

API dla DirectStorage na PC trafiło w połowie marca do deweloperów gier. Osiem dni później, na Game Developers Conference (GDC) Microsoft pokazał pierwsze demo, wykorzystując do tego nadchodzącą grę RPG o nazwie Forspoken. Podczas pokazu można było obejrzeć różnice w szybkościach ładowania gry przy wykorzystaniu SSD i NVMe oraz same różnice we wczytywaniu tekstur przy zastosowaniu obu dysków. Oczywiście DirectStorage wypadło w tych porównaniach zwycięsko, a wyniki widzisz na grafikach.

Szybkość I/O dla NVMe z użyciem DS jest o 70% większa niż podczas korzystania z Win32. W pierwszym przypadku wynosi 4,829 MB/s, w drugim - 2,862 MB/s. Daje to wyczuwalną różnicę zwłaszcza podczas ładowania rozbudowanych produkcji, co z pewnością docenią gracze. Technologia ta ma wejść do użytku jeszcze w tym roku, jednak Microsoft póki co nie podał żadnej dokładniejszej daty. Wszystko jednak wskazuje na to, że warto na nią czekać.

