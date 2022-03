DirectStorage trafia na PC. Gracze będą zachwyceni

Microsoft w końcu opracował API dla deweloperów gier. Jak to odczujemy?

Finalna wersja opracowanego przez Microsoft API DirectStorage przyniesie komputerom PC rozwiązanie doskonale znane posiadaczom konsol Xbox Series X. Nazywa się Quick Resume i znacząco przyśpiesza ładowanie gier. API zmienia sposób interakcji procesora karty graficznej (GPU) z dyskami SSD. Microsoft pracował nad nim od 2020 roku, a pierwsza wersja preview udostępniona została w lipcu 2021 roku. Teraz ukazała się jej finalna wersja. W praktyce powrót do rozgrywki będzie przypominać np. wznowienie oglądania filmu na Netflixie czy Amazonie. Jedno kliknięcie - i wracasz do akcji.

Ma to znaczenie również dla samej gry - wszelkie tekstury mają ładować się błyskawicznie. Doceni się to zwłaszcza w tytułach z otwartym światem, gdzie mamy szerokie pole widzenia. Ładowanie tekstur ma być niezauważalne i nie ma znaczenia, czy używasz karty Nvidia czy AMD. DirectStorage korzysta z rozwiązań sprawdzonych m.in. w DirectX 12. Ma jednak wspierać również starsze dyski, w tym HDD, a więc - teoretycznie - korzyść będzie powszechna. Należy jednak zaznaczyć, że rozwiązanie to jest zoptymalizowane pod kątem Windows 11 i to jego użytkownicy wykorzystają wszystkie jego możliwości.

