DirectStorage trafia na Windows. I trudno powiedzieć, czy jest się z czego cieszyć

Nowa technologia już pokazała, że potrafi znacznie skrócić czasu wielu operacji. Jednak nie jest tak różowo...

DirectStorage to technologia, która znana jest z konsol Xbox Series X. Jej wprowadzenie na Windows zapowiadano od dawna, ale dopiero wczoraj ten moment nastąpił. Pokazano go podczas transmisji online. Konkretnie - Microsoft zaprezentował, jak przyśpiesza ładowanie zapisów gry Forspoken od Square Enix. Jak wiedzą to z doświadczenia nawet "niedzielni gracze", im większa gra, tym dłużej taka operacja trwa. Poniższe nagranie pokazuje w ostatnich sekundach, jak zmienia się to dzięki DirectStorage.

#FORSPOKEN with @DirectX12 #DirectStorage SSD load speeds are incredible. Here, I am loaded in-engine and quit to the title screen. Then load back into the game.



Don't blink or you'll miss it. pic.twitter.com/AdDPIP3Py4 — ????????????????????????????????️???????? (@JJDizz1L) January 24, 2023

A jak właściwie działa DirectStorage? Technologia ta zmienia sposób komunikacji pomiędzy kartą graficzną a dyskiem na bezpośredni, co pozwala na szybsze wczytywanie danych - podczas tego procesu procesor jest całkowicie pomijany. Jak podają pierwsze informacje od testerów - działa to doskonale. Są jednak dwa duże "ale". Pierwsze - jak zauważyło to kilku użytkowników, błyskawiczne ładowanie jest możliwe tylko przy najświeższym zapisie gry. Czyżby zatem było to swego rodzaju oszustwo ze strony Microsoftu? Tutaj musimy poczekać na więcej przykładów. W sieci pokazał się ciekawy materiał pokazujący różnicę w czasie ładowania różnych zapisów.

Przedstawiciel Square Enix, czyli twórców Forspoken, poinformował na forum Steama, że czas ładowania może faktycznie wynosić 1-2 sekundy, jednak wyłącznie przy wykorzystaniu dysku NMV. Jeśli używa się klasycznego SATA SSD, nie jest już tak wesoło i czas loadingu może dotrzeć do... 10 sekund. Różnica to kolosalna.

Drugie "ale" dotyczy wydajności gry. Podczas testów z wykorzystaniem graficznego potwora, jakim jest RTX 4090, liczba frame rate spada o 10%. Dlaczego? Powód jest prosty - ponieważ komunikacja odbywa się bezpośrednio, karta graficzna jest mocniej obciążona i nie jest w stanie korzystać ze swojej pełnej mocy. A skoro na najmocniejszej karcie na rynku mamy takie spadki, co w przypadku słabszych modeli? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam poczekać - na szczęście niedługo.

