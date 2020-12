Dirt 5 - Poradnik dla początkujących, który pomoże wam wygrywać

Dirt 5 może być wymagającą produkcją. Jeśli podium jest ciągle poza waszym zasięgiem, to radzimy jak możecie to zmienić.

Choć najnowsza produkcja brytyjskiego studia Codemasters zadebiutowała na początku listopada, to właśnie teraz jest najlepszy okres, aby po nią sięgnąć. Dlaczego?

Dirt 5 choć jest udaną produkcją, to nie ustrzegła się ona licznych błędów i problemów w dniu premiery. Choć nie jest to poziom Cyberpunk 2077 (szczególnie na PS4 i Xbox One), to wielu graczy mogło zniechęcić się do wyścigów przygotowanych przez "Mistrzów Kodu".

Dodatkowo, twórcy zdecydowali się na małą rewolucję i znacząco zmieni fizykę jazdy, jak również dodali wiele niecodziennych trybów rozgrywki. Wreszcie, choć Dirt 5 jest pełnoprawną grą wyścigową, to gracze nie mogli korzystać z kierownic na żadnej z wiodących platform, aż do teraz.

Wraz z debiutem aktualizacji 2.00 z Dirt 5 zniknęła kolejna porcja błędów, a pojawiło się pełne wsparcie dla kontrolerów dedykowanych grom wyścigowym. Jeśli zatem takowy posiadacie, to teraz jest idealny moment, aby wskoczyć na trasy Dirt 5.

Niestety, wygrywanie w Dirt 5 nie należy do najłatwiejszych, na co zwracać uwagę, aby regularnie walczyć o miejsca na podium? Czytajcie dalej.

Wybierz odpowiedni pojazd

W Dirt 5 gracze mają dostęp do ponad 60 pojazdów podzielonych na aż 13 kategorii. Z reguły wybieramy samochód, który najbardziej odpowiada naszym preferencjom. Jeśli jednak zależy wam na zwycięstwach, to musicie zwracać uwagę na poszczególne statystyki pojazdów. Szczególnie istotne są performance (wydajność) i power (moc). Choć mogłoby się wydawać, że przyczepność i ogólna stabilność jazdy będą równie ważne, to w Dirt 5 zdecydowanie faworyzowane są mocniejsze pojazdy. Oznacza to, że samochód o wysokich osiągach jest najlepszym rozwiązaniem dla większości torów. Bez względu na to, jak wysoka jest klasa prowadzenia wybranego przez ciebie pojazdu, to najmocniejsze samochody zawsze będą odrabiać wszystkie straty na prostych.

Wykorzystaj nowy model jazdy

Należy pamiętać, że Dirt 5 nie jest symulacją. Twórcy nie chcieli jednak tworzyć typowego, zręcznościowego modelu jazdy, dlatego też zdecydowali się pewnego rodzaju hybrydę. Spowodowało to, iż nawet weterani gier wyścigowych muszą uczyć się Dirt 5 niemal od podstaw, jeśli chcą osiągać dobre wyniki.

Za przykład niech nam posłużą zakręty i jak zachowują się w nich pojazdy w produkcji Codemasters. W symulacji (czy prawdziwym świecie), kierowca podchodząc do zakrętu redukuje prędkość, a następnie, opuszczając go, przyśpiesza. W Dirt 5 działa to nieco inaczej. Wchodząc w zakręt, najlepiej jest to robić dociskając pedał gazu do tzw. „dechy”. Samochody w grze nie tracą rozpędu nawet na długich i trudnych zakrętach. Oczywiście może pojawić się pewna podsterowność, ale po szybkiej korekcie możemy kontynuować jazdę praktycznie bez redukcji mocy. Co więcej, trasy dostępne w Dirt 5 są niezwykle szerokie, więc mamy sporo miejsca na ewentualne korekty.

Jakby tego było mało, to również wykorzystanie band okalających trasy może być przydatne podczas wyścigów. W większości wypadków lepiej jest umiejętnie odbić się od niej niż np. wciskać pedał gazu i gwałtownie redukować prędkość. Jest to przydatne szczególnie na zakrętach.

Śmiało możemy zatem stwierdzić, że waszym najlepszym przyjacielem w Dirt 5 będzie prędkość.

Korzystaj z asysty jazdy

Spory plusem Dirt 5 (szczególnie dla początkujących graczy) jest poziom trudności jazdy, który możemy swobodnie edytować, a to m.in. dzięki różnego rodzaju wspomagaczom i asyście jazdy. Jak to dokładnie działa? Wystarczy wejść swój profil (profile), następnie w ustawienia gry (settings) i tam znajdziemy pomoce w prowadzeniu pojazdu (driving aids).

Tutaj możecie swobodnie decydować, jak silnie gra ma was wspierać podczas walki na torze. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy dostępny parametr ustawić z maksymalnym wsparciem. Chcąc jednak rozwijać się jako gracz i kierowca w Dirt 5, radzimy systematyczne obniżanie asyst, gdy tylko poczujecie się komfortowo w danych ustawieniach. Gwarantujemy wam, że (szczególnie) w przypadku rywalizacji z żywymi graczami, nabyte w ten sposób umiejętności okażą się bezcenne.

Pamiętaj o Playgrounds (placu zabaw)

Tryb playgrounds (plac zabaw) to najlepsze miejsce do szlifowania swoich umiejętności w Dirt 5. Bez względu czy chcecie przyzwyczaić się do modelu jazdy, wypróbować poszczególne pojazdy czy wypróbować coś nowego – plac zabaw to miejsce dla was.

Funkcja ta pozwoli wam nie tylko samemu tworzyć wyjątkowe trasy, ale również korzystać z tego co udostępnili inni członkowie społeczności Dirt 5. Możecie tu przygotować się nie tylko do rywalizacji w trybie kariery, ale również do zmagań online, z innymi żywymi graczami. Bez względu na to czy korzystać ze zwykłego pada czy kierownicy jest to również idealne miejsce, aby wypróbować wszelkie dostępne w grze wspomagania i sprawdzić, które dokładnie ustawienia najlepiej wam pasują.

Kolejnym atutem placu zabaw jest to, że nie chodzi w nim o rywalizację, tylko (jak sugeruje nam sama nazwa) o dobrą zabawę, więc nie musicie się stresować konkurencją i możecie spokojnie bawić się rozgrywką w Dirt 5.

Trening czyni mistrza

Na koniec możemy wam doradzić jeszcze tylko jedno – ćwiczcie jak najwięcej. Gry typu Dirt 5 mają to do siebie, że im dłużej w nie gramy, tym lepsi się w nich stajemy. Co więcej, sami bardzo szybko „wyłapiecie” pewne smaczki i triki, które pozwolą wam uzyskać przewagę na torze. Codemasters już zapowiedziało, że Dirt 5 będzie regularnie i intensywnie wspierany jeszcze przez długi czas. Jeśli zatem lubicie się ścigać, to już wiecie, jak zacząć swoją przygodę w Dirt 5.

Dirt 5 jest obecnie dostępne na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S oraz Xbox Series X.