Dwa niezwykle popularne komunikatory - Discord i Skype, mogą negatywnie wpływać na wydajność gier. Zdaniem jednego z czołowych producentów najlepiej wyłączyć je podczas rozgrywki.

Discord i Skype to obecnie jedne z najpopularniejszych komunikatorów na rynku, szczególnie ten pierwszy wyjątkowo upodobali sobie gracze. Okazuje się jednak, że według firmy Ubisoft może on negatywnie wpływać na działanie gier producenta.

Ubisoft opublikował na swojej oficjalnej stronie specjalną zakładkę, w której zawarł wszelkie informacje dotyczące problemów, jakie mogą napotkać gracze w grach producenta. Co ciekawe, według francuskiego dewelopera, wina w większości przypadków leży po stronie "zewnętrznych aplikacji".

Jeśli doświadczasz problemów z osiągami lub zawieszaniem się gier podczas rozgrywki na PC, przyczyną mogą być programy innych firm - Ubisoft

Najlepszym rozwiązaniem problemów w grach Ubisoftu jest, zdaniem producenta, wyłącznie zewnętrznych aplikacji - najlepiej wszystkich.

Jeśli problem nie występuje po wyłączeniu wszystkich programów, zacznij je ponownie włączać jeden po drugim. Powtarzaj to, aż ponownie napotkasz problem - ostatni zaznaczony element startowy będzie zakłócał Twoją grę. Należy pamiętać, że ten proces prawdopodobnie doprowadzi do wyłączenia zapory sieciowej i oprogramowania zabezpieczającego. Po zakończeniu testowania gry nie zapomnij włączyć ich ponownie - Ubisoft

Co ciekawe, Discord i Skype to nie jedyne programy, które mogą "kolidować" z tytułami Ubisoftu. Na "poglądowej" liście opublikowanej przez Francuzów znalazły się jeszcze m.in.:

MSI Afterburner, Riva Tuner - oprogramowanie do monitorowania sprzętu

BitTorrent, uTorrent - oprogramowanie peer-to-peer

Razer Synapse, SteelSeries Engine - aplikacje dedykowane konkretnym producentom sprzętu dla graczy

OBS, XSplit Gamecaster - aplikacja do przesyłania strumieniowego

ExpressVPN, Hamachi, NordVPN - oprogramowanie VPN

Discord, TeamSpeak, Skype - Aplikacje VoIP i wideo czaty

Trzeba przyznać, że działania i tłumaczenia Ubisoftu są dość zaskakujące. Oczywiście, nie możemy wykluczyć, że niektóre aplikacje mogą wpływać na działanie gier, to jednak w pierwszej kolejności, to deweloper powinien zadbać, aby tworzone przez niego gry były dobrze zoptymalizowane i pozbawione błędów. Ostatnia produkcja Ubisoftu - Far Cry 6, na szczęście nie miała zbyt wielu błędów, a jej optymalizacja (szczególnie na konsolach) stoi na wysokim poziomie. Jeśli jesteście ciekawi, jak ogólnie wypadł tytuł, to zachęcamy do przeczytana naszej recenzji.

