Discord pozostanie niezależny! Microsoft musi obejść się smakiem

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft jednak nie przejmie Discorda.

Pod koniec marca tego roku wyszły na jaw plany Microsoftu względem platformy Discord. Wówczas sugerowano, że rozmowy pomiędzy dwoma zainteresowanymi stronami przebiegają pomyślnie i tak naprawdę kwestią czasu jest zawarcie porozumienia. Microsoft oferował właścicielom Discorda ponad 10 miliardów dolarów. Jak jednak właśnie donosi Wall Street Journal - cała operacja jest już nieaktualna.

Według dziennikarzy Wall Street Journal włodarze platformy poważnie rozważali sprzedaż swojej firmy. Wśród potencjalnych nabywców był ponoć nie tylko Microsoft, ale jeszcze co najmniej dwie wielkie firmy. Skąd zatem ta nagła zmiana decyzji? Właściciele Discord doszli do wniosku, że ich platforma radzi sobie na tyle dobrze, że chcą w najbliższej przyszłości pozostać niezależni. Wall Street Journal uważa jednak, że Discord jest otwarty na kontynuowanie rozmów z Microsoftem w przyszłości. Możliwe zatem, że "gigant z Redmond" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i za jakiś czas wróci do pomysłu wykupienia najpopularniejszej platformy komunikacyjnej dla graczy.

Przypomnijmy, Discord pochwalił się niedawno, że co posiada już 140 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca. Co więcej, platforma nie jest już utożsamiana wyłącznie z graczami. Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu przyczyniła się do popularyzacji i rozbudowy platformy.

Zobacz również: Ile trwa dostawa PlayStation 5? Sklepy nam odpowiedziały!