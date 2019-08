Disintegration - nowa gra twórcy Halo na pierwszym gameplay'u

Studio V1 Interactive ujawniło pierwszy materiał, z rozgrywką ze swojej debiutanckiej produkcji - Disintegration.

Młodziutkie studio V1 Interactive (założone w 2014 roku), tuż przed targami Gamescom 2019 zapowiedziało swoje debiutanckie dzieło - Disintegration. W samej Kolonii ujawniono szczegóły na temat produkcji i pokazano pierwszy, pełnoprawny materiał z rozgrywką.

Disintegration to nowatorskie podejście do gatunku FPS (first person shooter), gracze wcielają się w pilotów potężnych pojazdów bojowych, które unoszą się nad polem bitwy. Do naszych zadań należeć będzie nie tylko eksterminacja wrogich oddziałów, ale również przewodzenie własnym oddziałem naziemnym. Jako lider zespołu możemy m.in. decydować kiedy nasi podkomendni mają użyć swoich specjalnych zdolności. Jak zapewniają twórcy, nasza drużyna będzie w stanie funkcjonować również bez naszych dokładnych rozkazów i np. chować się za osłonami podczas ostrzału przeciwnika.

Marcus Lehto - były pracownik studia Bungie i twórca serii Halo, a obecnie lider i założyciel studia V1 Interactive, zdradził, że Disintegration posiadać będzie zarówno pełnoprawną kampanię fabularną dla jednego gracza, jaki i rozbudowany multiplayer, z trzema unikatowymi trybami w dniu premiery.

Disintegration trafi do sprzedaży pod koniec pierwszego, bądź na początku drugiego kwartału 2020 roku, na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

źródło: pcgamer.com/V1 Interactive