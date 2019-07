Disintegration - nowa gra twórcy Halo na pierwszym teaserze

Marcus Lehto - były dyrektor kreatywny studia Bungie i jednocześnie współtwórca serii Halo, ujawnił swój najnowszy projekt - strzelankę Disintegration.

Marcus Lehto po opuszczeniu Bungie zaczął pracować na własny rachunek. Pierwszym krokiem w solowej karierze było uformowanie w 2014 roku własnego zespołu - V1 Interactive. Po blisko pięciu latach od tamtych wydarzeń, Lehto wraz ze swoim zespołem zaprezentował Disintegration - FPS (pierwszoosobową strzelankę) w klimatach sci-fi.

Niestety oprócz tytułu, krótkiego materiału wideo, i ramowej daty premiery nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat produkcji. Te mają zostać ujawnione podczas oficjalnej prezentacji gry w trakcie nadchodzących targów Gamescom w Kolonii (20 - 24 sierpnia).

Możliwość stworzenia nie tylko nowej gry, ale całego studia było niezwykłym doświadczeniem. Wspaniale jest móc podzielić się nad czym ten niesamowity zespół pracuje. Nie możemy się doczekać, aby przedstawić tę nową grę światu już w przyszłym miesiącu. - Marcus Lehto

Nad Disintegration czuwa doświadczona ekipa twórców, oprócz Lehto warto wyróżnić również Mike'a Gutmanna, który pracował przy kilku grach z serii SOCOM dla Zipper Interactive. Disintegration zostanie wydane przez Private Division (należące do Take Two), które obecnie odpowiada również za wydanie takich gier jak: The Outer Worlds czy Ancestors: The Humankind Odyssey.

Przedstawiciele wydawcy zdradzili, że premiera Disintegration odbędzie się pomiędzy kwietniem a grudniem 2020 roku.

źródło: gamesradar.com