Disney & Marvel Games Showcase - czy ten pokaz był potrzebny? [PODSUMOWANIE]

Byliśmy dzisiaj świadkami pokazu Disney & Marvel Games Showcase. Co ciekawego mogliśmy zobaczyć?

Disney & Marvel Games Showcase to kolejny pokaz, podczas którego mogliśmy poznać nowe informacje na temat ogłoszonych już gier, ale także zobaczyć zapowiedzi całkowicie nowych produkcji. Co organizatorzy dla nas przygotowali i na co warto zwrócić uwagę?

TRON Identity

Wydarzenie otworzył pokaz teasera gry TRON Identity. Tak na prawdę na temat produkcji jeszcze nic nie wiadomo. Jedyne co mogliśmy zobaczyć to przedstawiony wyżej materiał wideo. Gra jest tworzona przez Mike'a Bithella co może sugerować, że raczej nie będziemy mieć do czynienia z grą z segmentu AAA. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać.

Midnight Suns

Bardzo ciekawym punktem programu była prezentacja nowego zwiastuna gry Midnight Suns. A konkretnie ogłoszenie daty premiery, która będzie miała miejsce.... 2 grudnia tego roku. Co ciekawe, wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że wątpliwym jest debiut przed 2023. Cieszy fakt, że w to taktyczne RPG zagramy już za kilka tygodni.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jest już na rynku od kilku dobrych miesięcy. Cieszy fakt, że twórcy nadal chcą wspierać i rozwijać ten tytuł. Ostatnia przygoda ze świata Star Wars otrzyma wkrótce rozszerzenie, które będzie składać się z pakietu nowych bohaterów.

Disney Illusion Island

Fani Nintendo Switch otrzymają także coś specjalnie dla siebie. Disney Illusion Island to niezwykle kolorowa i dynamiczna platformówka, w której głównymi bohaterami będą m.in. Kaczor Donald, Goofy, Myszka Mickey czy Minnie. Duch starych kreskówek Disney wprost bije z ekranu.

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley co prawda jest już dostępny w ramach wczesnego dostępu, jednak tego tytułu po prostu na tej imprezie nie mogło zabraknąć. Wydawca zaprezentował nowy zwiastun, który ukazuje dodanie do gry postaci z Toy Story.

Disney Speedstorm

Disney Speedsotrm to prosta ścigałka, w której postaci oraz trasy wyjęte są wprost ze świata Disneya. Gra może być ciekawym dodatkiem do ogólnego katalogu gier ze świata Myszki Miki.

Kapitan Ameryka i Czarna Pantera w nowej grze

Jest to chyba ogłoszenie, na które dzisiejszego wieczoru czekało najwięcej osób. Po wcześniejszych plotkach doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia nowej gry, w której palce macza Ann Hennig, scenarzystka pracująca m.in. przy Uncharted. Głównymi bohaterami gry będą Kapitan Ameryka oraz Czarna Pantera. Opowieść przeniesie nas do czasów II wojny światowej, gdzie nasi protagoniści będą walczyć z Hydrą. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

No cóż. Poza oficjalnym potwierdzeniem nowej gry z Kapitanem Ameryką i Czarną Panterą oraz niespodziewanej zapowiedzi premiery Midnight Suns, nie zobaczyliśmy podczas wydarzenie zbyt wielu ciekawych rzeczy. Widać gołym okiem, że Disney & Marvel Games Showcase to tylko niewielki dodatek do całej dużej imprezy jaką jest Disney D23 Expo. Może za rok będzie lepiej.