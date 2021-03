Disney Plus - Lista najciekawszych zapowiedzianych nowości

Znana jest lista seriali i produkcji, które mają pojawić się na Disney +. Wśród tytułów odnajdziemy te w uniwersum Marvela i Gwiezdnych Wojen, ale nie tylko. Jakie premiery zostały już zapowiedziane?

Od niedawna ogromną popularność zyskuje nowa platforma VOD Disney Plus. Już teraz biblioteka serwisu robi ogromne wrażenie, a zapowiedziane premiery tylko te emocje zwielokrotniają. Trzeba przyznać, że najbardziej usatysfakcjonowani są fani Gwiezdnych Wojen oraz uniwersum Marvela. Sprawdźmy, co zostało zapowiedziane przez twórców.

Falcon i Zimowy Żołnierz [serial]

Jedną z najbliższych zaplanowanych premier tyczy się pierwszego sezonu serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz". Produkcja oparta jest na komiksie wydawnictwa Marvel Comics i opowiada historię tytułowego Falcoma (Sam Wilson) oraz Zimowego Żołnierza (Bucky Barnes). Po wydarzeniach z "Avengers: Koniec Gry", mężczyźni łączą swoje siły, by zwalczyć anarchistyczną grupę o nazwie Flag-Smashers. "Falcon i Zimowy Żołnierz" wchodzą w skład IV Fazy franczyzy Marvel Cinematic Universe i jest drugim serialem wyprodukowanym przez Marvel Studios.

Reżyser: Kari Skogland

Scenariusz: Malcolm Spellman

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Obsada: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russel, Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 19 marca 2021

Loki [serial]

Kolejny serial z uniwersum Marvela poświęcony ma być jednej z najciekawszych postaci serii - Lokiemu. Produkcja wchodzi w skład IV Fazy franczyzy Marvel Cinematic Universe i jest trzecim z kolei serialem wyprodukowanym przez Marvel Studios. Fabuła opowiada o wydarzeniach po Kradzieży Tasseraktu w "Avengers: Koniec Gry", gdzie Loki zostaje pojmany przez tajemnicza organizację o nazwie Time Variance Authority i podróżuje w czasie zmieniając historię ludzkości.

Reżyser: Kate Herron

Scenariusz: Michael Waldron

Gatunek: Fantasy, Przygodowy

Obsada: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 11 czerwca 2021

Potwory w pracy [serial]

Serial "Potwory w pracy" to spin-off serii "Potwory i spółka". Akcja ma zostać umieszczona sześć miesięcy po wydarzeniach z filmu "Potwory i spółka", kiedy miasto Monstropolis przechodzi przemianę, które od teraz jest napędzane nie strachem, a śmiechem. Tylor Tuskmon, niedawny absolwent Uniwersytetu Potwornego marzy o pracy u boku swoich idoli: Mike'a Wazowskiego i Jamesa P. "Sulleya" Sullivana.

Reżyser: Pete Docter

Gatunek: Animacja, Komedia, Fantasy

Kraj produkcji:

Data premiery: 2 lipca 2021

Hawkeye [mini-serial]

Jeszcze w tym roku prawdopodobnie będziemy mogli śledzić losy kolejnego bohatera znanego z uniwersum Marvela. Mini-serial "Hawkeye" (ang.) stworzony jest na podstawie Marvel Comics. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec Gry (2019), a do serii ma zostać wprowadzona nowa supebohaterka Kate Bishop.

Reżyser: Jonathan Igla

Gatunek: Akcja, Dramat

Obsada: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James oraz Alaqua Cox

Kraj produkcji: USA

Data premiery: Koniec 2021 roku

Księga Boby Fetta [serial]

Zapowiedziana premiera serialu "Księga Boby Fetta" na grudzień tego roku ma być spin-offem do "The Mandalorian". Póki co nie wiadomo, czy będzie to osobna historia, czy może po prostu mini-seria. To, co wiemy z całą pewnością, to fakt, że historia będzie opowiadała o wydarzeniach po drugim sezonie serialu "The Mandalorian". Przypomnijmy, że w scenie po napisach dowiedzieliśmy się, że po śmierci Jabby the Hutta władzę objął Bib Fortuna. Nieoczekiwanie na miejscu pojawił się Fennec Shand oraz tytułowy Boba Fett, który zabijając poprzednika zasiada na tronie.

Uniwersum: Star Wars

Gatunek: Sci-Fi

Obsada: Temuera Morrison, Ming-Na Wen

Kraj produkcji: USA

Data premiery: Grudzień 2021

The Mandalorian Sezon 3 [serial]

"The Mandalorian" to serial osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. Opowiada o przygodach samotnego łowny głów, który przemierza najdalsze zakątki galaktyki. Akcja trzeciego sezonu ma być umieszczona 5 lat po wydarzeniach z akcji filmu "Powrót Jedi", czyli w czasie między upadkiem Imperium Galaktycznego, a powstaniem Najwyższego Porządku.

Uniwersum: Star Wars

Reżyser: Jon Favreau

Gatunek: Sci-Fi

Obsada: Pedro Pascal, Fina Carano, Nick Nolte, Carl Weathers

Kraj produkcji: USA

Data premiery: Początek 2022 roku

Andor [serial]

"Andor" to prequel filmu "Rogue One". Akcja serialu skupia się na zbuntowanym szpiegu Cassainie Andorze w pocżatkowych latach Rebelii. Według oficjalnych informacji ma składać się z 12 odcinków. Początkowo debiut zaplanowany był na rok 2021, jednak ze względu na utrudnienia spowodowane pandemią COVID-19 reżyser Tony Gilroy nie był w stanie pracować zgodnie z wcześniej ustalonym planem co spowodowało opóźniania.

Uniwersum: Star Wars

Reżyser: Tony Gilroy

Gatunek: Sci-Fi, Dramat, Thriller szpiegowski

Obsada: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller, Alan Tudyk, Denise Gough oraz Adria Arjona

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 2022 rok

Obi-Wan Kenobi [serial]

Ze wszystkich planowanych premier, to właśnie na "Obi-Wan Kenobi" wzbudza najwięcej emocji wśród fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen. Akcja filmu jest osadzona osiem lat po Zemście Sithów. Początkowo twórcy planowali stworzyć film, jednak koniec końców zdecydowali się na serial ze względu na dłuższy czas ekranowy. Obecnie nie jest znana dokładna taka ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19, jednak według najnowszych przesłanek będzie to najprawdopodobniej 2022 rok.

Uniwersum: Star Wars

Reżyser: Deborah Chow

Gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

Obsada: Ewan McGregor, Hayden Christensen

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 2022 rok

Percy Jackson [serial]

Książki o Percym Jacksonie to jedne z najchętniej wybieranych przez młodzież powieści. Z tego powodu zdecydowano się stworzyć serial na ich podstawie, a premiery będziemy się spodziewać na Disney Plus w 2022 roku. Fabuła będzie opowiadać losy tytułowego młodzieńca, który zdaje się niczym nie wyróżniać od swoich rówieśników. Nic bardziej mylnego, bo okazuje się, że chłopiec ma wyjątkowe moce, bo jest herosem półkrwi.

Gatunek: Fantasy

Kraj produkcji: Kanada

Data premiery: 2022 rok

