Disney Plus - listopad 2022. Co warto obejrzeć?

Przedstawiamy listę premier i nowości, jakie będą dostępne w listopadzie 2022 na platformie Disney Plus.

Spis treści

Willow

Premiera na Disney Plus - 30 listopada

Serialowy Willow to sequel kultowej opowieści z 1988 roku. Po uratowaniu cesarzowej Elory Danan, czarodziej Nelwyn powraca, aby poprowadzić grupę wyrzutków na niebezpieczną misję ratunkową w fantastycznym świecie, który przekracza granice wyobraźni.

Śnięty Mikołaj

Premiera na Disney Plus - 16 listopada

Scott Calvin ma już prawie 65 lat. Dochodzi do niego, że nie może być wiecznie Mikołajem. Co więcej, ma świadomość, że jego rodzina zyskałaby wiele więcej, gdyby mogła żyć w normalnym świecie. Postanawia znaleźć swojego następcę. Premiera serialu na Disney Plus 16 listopada.

Pacjent

Premiera na Disney Plus - 30 listopada

Pacjent opowiada historię Alana Straussa, terapeuty więzionego przez swojego pacjenta, który okazuje się seryjnym zabójcą. Alan musi dotrzeć do umysłu Sama i powstrzymać go przed kolejnym zabójstwem. Na Disney Plus od 30 listopada.

Rozczarowana

Premiera na Disney Plus - 18 listopada

Od ślubu Giselle i Roberta minęło 15 lat. Przez ten czas wielkie miasto straciło dla niej swój urok. Wiedząc, że to nie jest to czego oczekiwała, Giselle szuka pomocy w andaluzyjskiej magii i przypadkowo zmienia całą krainę na miejsce rodem z baśni. Czy uda jej się odczarować rodzinę i przyjaciół oraz całe miasto? Na Disney Plus od 18 listopada.

Disney Plus - listopad 2022 - kalendarz premier