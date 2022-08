Disney Plus - nowości i premiery sierpnia 2022

Przedstawiamy najważniejsze i najciekawsze premiery sierpnia 2022 na platformie Disney Plus.

Spis treści

Buzz Astral

Premiera na Disney Plus - 3 sierpnia

Buzz Astral to film animowany, w którym w głównej roli zobaczymy naszego tytułowego bohatera. Wraz z Izzy, Mo, Darby oraz robotem Kotexem muszą uciec przed złym Zurgiem i jego wierną armią robotów. Na Disney Plus od 3 sierpnia.

Predator: Prey

Premiera na Disney Plus - 5 sierpnia

Predator: Prey to kontynuacja kultowej serii opowiadającej o tytułowym kosmicznym łowcy. Akcja filmu toczy się 300 lat temu wśród Komanczów. Poznamy tutaj historię młodej kobiety Naru, zaciekłej wojowniczce, która zrobi wszystko, aby ochronić swój lud. Początkowo nie wie jednak, że przyszło jej stanąć twarzą w twarz z wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu. Na Disney Plus od 5 sierpnia.

Zobacz również:

I Am Groot

Premiera na Disney Plus - 10 sierpnia

I Am Groot to serial animowany, w którym poznamy losy tytułowego Groota, który później ostatecznie trafił do grupy Strażników Galaktyki. W dniu premiery zobaczymy 5 odcinków. Każdy z nich skupi się na innym okresie życia i młodości Groota. Na Disney Plus od 10 sierpnia. To nie jedyna propozycja Marvela na sierpień.

Mecenas She-Hulk

Premiera na Disney Plus - 17 sierpnia

Jennifer Walters to prawniczka, która na co dzień zajmuje się sprawami o charakterze nadludzkim. Okazuje się, że ta samotna 30-latka posiadła podobne moce jak Bruce Banner, czyli Hulk. Jak poradzi sobie w tej sytuacji i czy uda jej się pogodzić swoje dwie natury? Dowiemy się w She-Hulk na Disney Plus od 17 sierpnia.

Andor

Premiera na Disney Plus - 31 sierpnia

Andor to kolejny serial, który został osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. Poznamy tutaj historię tytułowego Cassiana Andora, który przemierza galaktykę chcąc odnaleźć sposób na wywarcie wpływu na świat. Serial opowie o buncie przeciwko Imperium, w który zostali zaangażowani zarówno ludzie jak i planety. Pełną historię poznamy na Disney Plus od 31 sierpnia.