Disney Plus - styczeń 2023. Na te premiery czekam najbardziej

Co warto zobaczyć w stycznia na Disney Plus? Przedstawiamy kompletną listę premier.

Spis treści

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja

Premiera na Disney Plus - 4, 11, 18, 25 stycznia

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja to serial animowany, w którym poznamy historię grupy elitarnego oddziału żołnierzy, którzy próbują odnaleźć się po wojnie klonów. Każdy z nich posiada wyjątkowe zdolności. W pierwszej części dowiedzieliśmy się, że grupa nie pasuje do nowych porządków i szuka własnej ścieżki gdzieś w galaktyce. Teraz przyszedł czas na kontynuację ich przygód. Na Disney Plus od 4 stycznia.

Gdyby ściany mogły śpiewać

Premiera na Disney Plus - 6 stycznia

Gdyby ściany mogły śpiewać to pełen wspomnień film, w którym poznamy 90-letnią historię najstarszego studia nagraniowego na całym świecie. Mowa tutaj o Abey Road Studios. W materiale zobaczymy wypowiedzi zarówno realizatorów, jak i artystów. Całość zaś została wzbogacona o archiwalne nagrania. Na Disney Plus od 6 stycznia.

Witamy w Chippendales

Premiera na Disney Plus - 11 stycznia

Witamy w Chippendales to historia początków wielkiego imperium męskiego striptizu. Poznamy tutaj losy Somena „Steve” Banerjee, indyjskiego imigranta, który postanowił w USA założyć pierwszy zespół męskich striptizerów. Nie pozwoli, by cokolwiek stanęło mu na drodze. Na Disney Plus od 11 stycznia.

Mały demon

Premiera na Disney Plus - 18 stycznia

Chrissy to 13-letnia dziewczynka, która jest antychrystem. Wraz ze swoją matką Laurą muszą uciekać przed zastępami piekieł i samym Szatanem, który pragnie opiekować się swoją córką. Serial animowany Mały demon pojawi się na Disney Plus już 18 stycznia.

Koala Man

Premiera na Disney Plus - 9 stycznia

Koala Man to serial animowany, który opowiada o losach Kevina, ojca w średnim wieku. Posiada on drugą tożsamość - czyli tytułowego Koali. Jego życiowym celem jest zwalczanie przestępczości w miasteczku Dapto. Koala Man chce działać sam, jednak często niechcący do wir wydarzeń wciąga swoją coraz bardziej sfrustrowaną rodzinę. Na Disney Plus od 9 stycznia.

Disney Plus - styczeń 2023 - kalendarz premier

4, 11 stycznia - Willow (Sezon 1, Odcinki 7, 8)

4, 11, 18, 25 stycznia - Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja (Sezon 2, Odcinki 1–5)

4, 11, 18, 25 stycznia - Skarb narodów: Na skraju historii (Sezon 1, Odcinki 5–8)

4 stycznia

Magic of Disney’s Animal Kingdom (Sezon 2)

Primal Survivor: Over the Andes (Sezon 1)

Lost Treasures of Egypt (Sezon 4)

The Boonies (Sezon 1)

Underworld, Inc. (Sezony 1 i 2)

Locked Up Abroad (Sezon 12)

6 stycznia

Strangest Bird Alive

11 stycznia

Chasing Waves (Sezon 1)

Gina Yei (Sezon 1)

SuperKitties (Sezon 1, Odcinki 1–11)

Airport Security ( Sezony 4–8)

Best in Bridal (Sezon 1)

Bride & Prejudice (Sezon 1)

Celebrity Ghost Stories (Sezony 5 & 6)

Evil Genius (Sezon 1)

My Ghost Story (Sezon 1)

18 stycznia

King Shakir Recycle

Chibi Tiny Tales (Sezon 3, Odcinki 1–14)

Night Stalkers (Sezon 1)

Mickey Mouse Funhouse (Sezon 2, Odcinki 1–5)

Me & Mickey (Sezon 1, Odcinki 21–40)

Secret Life of Predators (Sezon 1)

20 stycznia

Ocean’s Breath

Sharkatraz

25 stycznia

Riding Britain’s Railways (Sezon 1)

Hacking the System (Sezon 1)

Dino Ranch (Sezon 2, Odcinki 7–12)

Bloody Tales of Europe (Sezon 1)

27 stycznia