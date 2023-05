Disney Plus taniej - obniżenie kosztów ma jednak swoją cenę

Władze Disney Plus reagują na utratę kolejnych milionów subskrybentów, proponując nowy, tańszy pakiet. Ile będzie kosztował i kiedy zawita do Polski?

Dostępny jest nowy raport finansowy dotyczący Disney Plus. Wynika z niego, że w ostatnim kwartale platforma na całym świecie straciła 4 miliony subskrybentów. Władze firmy nie mogły przejść obok takiej sytuacji obojętnie.

Do końca roku w Europie pojawią się dwa pakiety, z których będziemy mogli korzystać - Basic i Premium. Premium będzie zawierał dokładnie te same treści i możliwości, jak subskrypcja Disney Plus aktualnie. Zmiany czekają jednak w pakiecie Basic. Jeśli chodzi o treści, tutaj nic się nie zmieni. Będziemy mieć dostęp do wszystkich filmów i seriali tak, jak użytkownicy korzystający z Disney Plus Premium. Nie będziemy mogli jednak pobierać materiałów na urządzenia mobilne. W trakcie seansów pojawią się także reklamy. Jak to będzie wyglądało cenowo? Nie są dostępne jeszcze oficjalnie polskie ceny. Wiemy jednak, że korporacja planuje, aby pakiet Premium kosztował 10,99 dolarów, natomiast Basic wyceniany jest na 7,99 dolarów.

Nie wiadomo także, kiedy zmiany zostaną wprowadzone. Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności będą to największe rynki europejskie. Z biegiem czasu nowości trafią na resztę kontynentu. Planuje się, że ma to potrwać do końca roku 2023.