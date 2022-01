Disney Plus w Polsce – data premiery, cena, filmy i seriale. Sprawdź, co już wiemy

Disney Plus trafi do Polski już w 2022 roku. Sprawdź, co już wiemy na temat usługi.

Spis treści

Disney Plus – kiedy premiera w Polsce?

Serwis streamingowy Disney Plus zadebiutował w grudniu 2019 roku. Pomimo ponad dwóch lat na rynku, wciąż jest on dostępny tylko w wybranych krajach. Niestety, Polski na tej liście nie ma. Włodarze amerykańskiej korporacji niejednokrotnie obiecywali, że usługa już niebawem trafi na nasz rynek, aby ostatecznie zmienić datę jej premiery.

Obecnie możemy być już jednak pewni, że po latach oczekiwania, w 2022 roku Disney Plus trafi wreszcie do Polski. Kiedy dokładnie? Tego niestety nie wiemy, chociaż przedstawiciele Disney'a ujawnili, że premiera usługi w dodatkowych 42 krajach (w tym w Polsce) odbędzie się już tego lata. Co oznacza, że debiut usługi nastąpi pomiędzy czerwcem a wrześniem 2022 roku.

Zobacz również:

Disney Plus – najlepsze filmy i seriale

Skoro wiemy już, kiedy możemy spodziewać się debiutu Disney Plus w Polsce, to warto zapoznać się z zawartością serwisu. Choć oferta programowa dla Polski nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, to trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zostalibyśmy pozbawieni największych hitów platformy. Chodzi tu przede wszystkim o oryginalne seriale z uniwersum Marvela i Star Wars, takie jak:

The Mandalorian (dwa sezony)

The Book of Boba Fett

What If…?

Hawkeye

Loki

WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

The Mandalorian to jeden z największych przebojów Disney Plus (fot. Disney)

Oczywiście to nie wszystko co oferuje nam Disney Plus. W ofercie usługi znajdują się również filmy kinowe, seriale czy filmy dokumentalne z logo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars czy National Geographic. Widzowie mogą zatem liczyć na obecność takich hitowych produkcji jak:

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Cruella

Simpsonowie

Muppet Show

The Beatles: Get Back

Star Wars: Visions

Star Wars Rebels

X-Men: The Animated Series

DuckTales

Raya i ostatni smok

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie

Ralph Demolka w internecie

Mary Poppins powraca

Toy Story 4

Seria Piraci z Karaibów

Cruella (fot. Disney)

Biblioteka dostępnych filmów i seriali na Disney+ jest ogromna, a co istotne cały czas powstają nowe, oryginalne produkcje. Oto lista Disney Plus trafi do Polski już w 2022 roku. Sprawdź, co już wiemy na temat usługi:

Ms. Marvel

Star Wars: Andor

Moon-Knight

Secret Invasion

She-Hulk

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

(fot. Disney)

Disney Plus to rozrywka w 4K

Warto również wspomnieć o tym, że Disney Plus oferuje swoje filmy i seriale w najwyższej jakości. Oznacza to, że możemy liczyć na treści wyświetlane w jakości 4K ze wsparciem dla HDR10 i technologii Dolby Vision. Zadbano również o „słuchowców” i najnowsze filmy oraz seriale w Disney Plus oferują wsparcie dla technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

(fot. Disney)

Cena Disney+ w Polsce

Disney wciąż nie ujawnił oficjalnej ceny swojej usługi streamingowej w Polsce. Możemy jednak śmiało przypuszczać, że ta nie będzie mocno odbiegać, od ofert z innych krajów. Dla przykładu, w USA usługa została wyceniona na 7,99 dolarów (~ 32,5 zł) za miesiąc. Abonenci w krajach ze strefy Euro muszą już natomiast płacić 8,99 euro (~ 41 zł) za dostęp do usługi. Oznacza to, że cena miesięcznego abonamentu Disney Plus w Polsce będzie wynosić pomiędzy 32-40 złotych. Spekuluje się, że ostateczna cena Disney Plus w naszym kraju wyniesie dokładnie 39,99 złotych za miesiąc i 399,99 złotych za rok (co pozwoli zmniejszyć koszt miesięcznego abonamentu do około 33 złotych).

To na razie wszystko co wiemy na temat Disney Plus w Polsce. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, to od razu damy wam znać w niniejszym artykule.

Zobacz również: