Disney Plus z datą premiery i ceną w Polsce. Ile zapłacimy za dostęp do nowej usługi?

Po wyjątkowo długim oczekiwaniu, legendarna wytwórnia wreszcie zdecydowała się ujawnić datę premiery usługi Disney Plus w Polsce. Jak się okazuje, na dostęp do nowego serwisu VOD nie będziemy musieli długo czekać. Cena również zachęca do inwestycji.

Spis treści

Serwisy VOD wyrastają w ostatnich latach jak przysłowiowe "grzyby po deszczu". Sukces Netflixa sprawił, że niemal każdy chce dla siebie kawałek tego apetycznie wyglądającego tortu. HBO Max, Netflix, Canal+ Online, Player.pl, Paramount+ czy Disney Plus to zaledwie garstka z dostępnych na rynku serwisów streamingowych. Nie da się jednak ukryć, że na liderów w branży wyrastają Netlix, HBO Max i właśnie Disney Plus. Tego ostatniego jeszcze nie ma w Polsce, ale wiemy już, że niebawem się to zmieni.

Disney Plus - kiedy premiera w Polsce?

Już wcześniej włodarze amerykańskiej korporacji zapowiedzieli, że usługa Disney Plus trafi do Polski latem 2022 roku. Słowa dotrzymali bowiem nowy serwis VOD wystartuje w naszym kraju już 14 czerwca.

Zobacz również:

Disney Plus - cena abonamentu w Polsce

Cena Disney Plus w Polsce to kolejne pozytywne zaskoczenie. Do tej pory sugerowano, że (wzorem innych europejskich państw) za miesięczny dostęp do usługi zapłacimy w granicach 40 złotych. Okazuje się jednak, że każdego miesiąca Disney Plus kosztować nas będzie 28,99 zł. Co więcej, jeśli od razu zdecydujecie się na wykupienie rocznego abonamentu, to zapłacicie za niego jedynie 289,99 zł. Oznacza to, że 60 dni dostępu do VOD otrzymacie za darmo.

Disney Plus - czy warto?

Disney Plus pozytywnie zaskakuje ceną w Polsce (fot. Disney)

Disney Plus kusi przede wszystkim ogromną biblioteką własnych produkcji. Jeśli jesteście sympatykami uniwersum Marvela czy Star Wars, to tylko tu znajdziecie wszystkie filmy, seriale i animacje w nich osadzone. Seriale takie jak: The Mandalorian, The Book of Boba FettWhat If…?, Hawkeye, Loki, WandaVision czy The Falcon and the Winter Soldier to tylko przedsmak tego, co czeka na was w Disney Plus. Więcej informacji na temat samej usługi, jak i dostępnych na niej filmów i seriali znajdziecie tutaj.

Zobacz również: